Ofrece Ayuntamiento capitalino apoyo total a familia de víctimas de accidente en el que perdió la vida una abuelita (12.15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez expresa su más sentido pésame y total solidaridad con la familia que hoy enfrenta la dolorosa pérdida de un ser querido, a raíz de un lamentable accidente ocurrido en Avenida Ignacio Bernal de la Agencia Municipal de Montoya en inmediaciones de Plaza Bella, donde un camión recolector de residuos se vio involucrado en un incidente de tránsito.

Desde el primer momento, cuerpos de emergencia y la Policía Municipal acudieron para brindar auxilio. Lamentablemente, una de las víctimas perdió la vida y la otra recibe atención médica. Ante el hecho la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes y determinará las responsabilidades.

Así mismo se activó de inmediato el seguro de cobertura para acompañar y respaldar a los familiares en este difícil proceso. De igual manera, el Ayuntamiento mantendrá comunicación cercana con la familia para ofrecer todo el apoyo posible.

De manera paralela, se revisarán los protocolos de operación y capacitación de los operadores de los vehículos municipales, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir incidentes de esta naturaleza.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reitera su compromiso de actuar con humanidad, responsabilidad y transparencia, acompañando a quienes hoy atraviesan por este momento de profundo dolor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir