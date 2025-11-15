Oaxaca se une a la marcha de la Generación “Z” en contra de la violencia (12:50 h)

2025/11/15  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. Oaxaca se unió a la convocatoria de la Generación Z a la marcha masiva por la violencia generalizada en todo el país.

Decenas de oaxaqueños se congregaron en la fuente de las 8 Regiones para salir en marcha hacia el zócalo de la ciudad para demandar un alto a la violencia en el estado y el país.

Convocados por agrupaciones y organizaciones sociales y civiles del estado por el incremento de la violencia, los participantes en su mayoría vestidos de blanco, arribaron con pancartas, mantas con mensajes y consignas.

“Que alzar la voz no me cuesta la en Miahuatlán”, “Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”, “Narcoestado, con la crítica social guerra, con el crimen organizado abrazos”, se expresan los ciudadanos durante la marcha.

“El pueblo unido jamás será vencido”,  “soy madre de familia y quiero un México seguro”, son algunos de las demandas y exigencias de la gente que salió este día a marchar, el alusión al reciente asesinato de la menor Noelia en Juchitán de Zaragoza quien fuera secuestrada y después su cuerpo fue hallada sin vida, luego de que su made y otras dos personas fueran ejecutadas por el crimen organizado.

Mientras en la capital del país miles de ciudadanos salieron a marchar para demostrar su repudio a la política de abrazos y no balazos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó y que la presidenta Claudia Sheinbaum dio continuidad al crimen organizado.

