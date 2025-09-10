Oaxaca se suma a la estrategia “Piensa, lleguemos a salvo” para reducir accidentes en motocicleta (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Con el compromiso de fortalecer la seguridad vial, reducir las lesiones y muertes por accidentes en motocicleta, el Gobierno del Estado se suma a la estrategia nacional “Piensa, lleguemos a salvo”.

Esta iniciativa de la Federación será ejecutada en Oaxaca por la Dirección General de la Policía Vial Estatal, en coordinación con autoridades municipales, a fin de fomentar el uso responsable de este medio de transporte, prevenir accidentes y reforzar la cultura de tránsito en territorio.

El titular de esta corporación, Toribio López Sánchez indicó que esta acción responde a la instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz y se alinea con las acciones federales encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir accidentes.

“Piensa, lleguemos a salvo, es una estrategia integral, construida en corresponsabilidad, entre instituciones, sociedad civil y ciudadanía; orientada a proteger lo más valioso que es la vida. Además, busca avanzar hacia una movilidad más segura, incluyente, sostenible y consciente”, afirmó ante representantes de los tres órdenes de gobierno, colectivos ciudadanos, agrupaciones de motociclistas, entre otros.

La prevención de accidentes viales es una responsabilidad compartida y prioridad de la Primavera Oaxaqueña, por lo que esta iniciativa está sustentada en cinco pilares: normativa, igualdad sustantiva, seguridad vial, atención pre hospitalaria y enfoque en motociclistas.

Como parte del despliegue, se han puesto en marcha puntos de alcoholimetría, campañas de concientización, proyectos de señalización, pláticas de educación vial y operativos preventivos en zonas de riesgo; todos orientados a salvar vidas y generar entornos de tránsito más seguros.

