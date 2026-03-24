Oaxaca de Juárez marca un precedente nacional: Congreso aprueba reducción de impuestos para 2026 (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 24 de marzo. En un hecho histórico que redefine la política fiscal municipal en México, el presidente municipal, Ray Chagoya, informó que el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la reforma a la Ley de Ingresos 2026, la cual contempla la reducción de impuestos en la capital.

Con esta decisión, Oaxaca de Juárez se posiciona como el primer municipio del país en impulsar, desde lo local, una disminución en la carga tributaria para las familias, sentando un precedente en favor de una política más justa, equitativa y cercana a la ciudadanía.

La reforma establece una reducción en contribuciones como el impuesto predial, corrigiendo años de incrementos desproporcionados en las bases catastrales que impactaron directamente la economía de vecinas y vecinos. Con ello, se avanza hacia la eliminación de prácticas fiscales inequitativas heredadas de administraciones anteriores.

Este nuevo modelo no solo disminuye la carga para quienes ya contribuyen, sino que también fortalece la recaudación al ampliar la base de contribuyentes bajo criterios de justicia y corresponsabilidad social.

El presidente municipal destacó que este logro responde a una visión de gobierno humanista, donde las decisiones públicas se traducen en beneficios concretos para la gente:

“Hoy damos un paso firme para que el gobierno le cueste menos a la gente y para construir una relación basada en la confianza con nuestras vecinas y vecinos”.

La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, consolidando a Oaxaca de Juárez como referente nacional en la construcción de políticas públicas que ponen al centro la economía familiar.

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