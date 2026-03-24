Oaxaca de Juárez convoca a elegir a su representante de Diosa Centéotl 2026 (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, lanzó la convocatoria para participar en el proceso de selección de la representante del municipio en el certamen estatal “Diosa Centéotl 2026”, en el marco de la Guelaguetza.

Este proceso busca reconocer a mujeres portadoras de identidad, memoria, historia y tradiciones, que representen con orgullo la riqueza cultural de la capital.

La convocatoria está dirigida a mujeres originarias o con residencia en Oaxaca de Juárez, quienes serán evaluadas a partir de sus conocimientos sobre identidad cultural, tradiciones y patrimonio. La participante seleccionada representará al municipio en el certamen estatal.

El proceso contempla distintas etapas, desde la inscripción y revisión documental, hasta la exposición de temas culturales y la selección final por parte del jurado calificador.

El Gobierno Municipal reiteró que este ejercicio fortalece la preservación de las raíces y promueve la participación activa de las mujeres en la vida cultural de la ciudad.

Las interesadas podrán consultar las bases, requisitos y fechas en la convocatoria completa disponible a través de los canales oficiales del Municipio de Oaxaca de Juárez.

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