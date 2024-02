Oaxaca avanza a pasos firmes en la reparación histórica de los pueblos: Salomón Jara Cruz (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero . En apego a la esencia popular y democrática, el Gobernador Salomón Jara Cruz rindió su Primer Informe Trimestral 2024 en el que da cuenta de las obras y acciones en materia de infraestructura, salud, educación, impulso al campo, asistencia social, reducción de la deuda pública, seguridad y gobernabilidad, las cuales permiten dar pasos firmes en la reparación de la deuda histórica con los pueblos y comunidades de Oaxaca.

En Palacio de Gobierno y ante la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca Irma Bolaños Quijano, representantes de los Poderes del Estado, de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, el Mandatario estatal destacó que como nunca se impulsa el desarrollo y crecimiento económico de Oaxaca.

“Hoy, México y Oaxaca viven un proceso de modernización y reducción de la desigualdad sin precedente. Por primera vez en la historia, Oaxaca es el estado de la República con mayores índices de crecimiento, se redujo la pobreza y somos el lugar más atractivo para la inversión en los próximos 50 años”, señaló.

Más para quienes menos tienen

El Gobernador indicó que con una inversión de 15 millones de pesos se entregaron Tarjetas Margarita Maza a 2 mil 500 jefas de familia. Se puso en marcha el programa Mi Primera Chamba el cual otorgará a las y los participantes un estímulo de 7 mil 600 pesos mensuales; el programa de Inclusión Económica para el Bienestar de las Juventudes, y se eliminó el costo de la inscripción en los niveles educativos medio superior y superior.

Con el apoyo del Gobierno Federal se han invertido más de 150 millones de pesos en infraestructura y equipamiento en hospitales, lo que permitirá fortalecer los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-Bienestar.

Se destinó más de 14 millones de pesos para la rehabilitación del nosocomio Doctor Aurelio Valdivieso, se inauguró la primera Farmacia Bienestar de cuatro, que en total representará, en una primera etapa, una inversión de 20 millones de pesos y alrededor de 40 mil personas beneficiarias. En tanto, el programa integral de Caravanas de Unidades de Cuidados DIF ha brindado más de 10 mil consultas y servicios médicos a personas en situación de vulnerabilidad.

El programa Comedores Populares para el Bienestar proporciona alimentos nutritivos e inocuos para niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses, 6 a 11 años 11 meses, y adolescentes escolarizados. Asimismo, se entregaron 237 instrumentos musicales y uniformes a las instituciones musicales del estado, con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Política de austeridad para brindar mayores servicios

El titular del Poder Ejecutivo estatal señaló que se ha mejorado la recaudación de ingresos y la política de austeridad, lo que permite destinar recursos adicionales para ofrecer más y mejores servicios públicos.

Además, se trabaja en el saneamiento de las finanzas públicas del estado. Por lo que se han efectuado pagos a los bancos y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos.

“Estamos reestructurando la deuda que tenemos con los bancos, lo que nos permitirá un ahorro de entre mil 200 millones y 3 mil 500 millones de pesos en el pago de intereses, reduciendo así el monto global de la deuda pública estatal de 29 mil a solo 17 mil millones”, refirió.

Resaltó que no habrá subejercicio en la entidad, es decir, no se tendrá que retornar los recursos a la federación por no haberse ejercido.

Oaxaca, el quinto estado más seguro del país

El Gobernador señaló que, como resultado de la coordinación de esfuerzos entre los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, Oaxaca se ubica como el quinto estado más seguro del país, lo que brinda certeza para el desarrollo que requiere y demanda la población.

Con una inversión cercana a los 500 mil pesos, se entregó uniformes a policías municipales que cuentan con Certificado Único Policial. Se destinaron 3 millones de pesos para la entrega de patrullas y cuatrimotos.

También se invirtió 40 millones en el equipamiento de instituciones de seguridad pública a través de mil 859 dispositivos móviles, chalecos balísticos, cascos, lámparas tácticas, mochilas tácticas y binoculares visión nocturna a instituciones de la Policía Estatal y Fiscalía General del Estado.

Anunció que se equipará a la Policía Vial Estatal con una inversión de 20 millones de pesos para adquirir patrullas y motopatrullas en las ocho regiones del estado. Se recibió la certificación internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés), para el C4 y se avanza en la construcción del C5.

En materia de gobernabilidad y en el marco del programa estatal de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca, a través de la estrategia Hablamos no Bloqueamos y Paz Territorial se construyen comunidades y poblaciones libres de violencia en una cultura de paz. Exitosamente, se llevaron a cabo 169 mesas de trabajo entre el Gobierno del Estado, municipios, sindicatos, organizaciones sociales, ciudadanía en general y asociaciones religiosas de diversas regiones.

Se alcanzaron tres acuerdos definitivos para la resolución de conflictos agrarios en los municipios de Magdalena Tequisistlán, Santo Domingo Tonalá y Santiago Pinotepa Nacional.

Impulso al campo oaxaqueño

El programa Autosuficiencia Alimentaria y Abasto Seguro de Maíz se fortalece e incrementa la producción agrícola y pecuaria en el estado a través del acompañamiento técnico especializado en beneficio de 50 bancos de semillas nativas y mil 470 productores del campo, con una inversión total de más de 7 millones de pesos.

Respecto al 2023, el mes de enero de 2024 presentó un incremento de 2.93 por ciento en la llegada de turistas, y la derrama económica registró un 3.60 por ciento más. Se estima que al finalizar 2024 se obtenga un 8 por ciento más en afluencia y 11.9 por ciento adicional en derrama económica, superando así en un 13.69 por ciento lo registrado el año previo a la pandemia.

Salomón Jara Cruz dijo que el sueño de más de 15 años se hizo realidad el 4 de febrero de 2024 con la inauguración de la autopista Oaxaca- Puerto escondido, tramo Barranca Larga-Ventanilla; y apenas hace dos días, con la inauguración del Rompeolas Oeste y la modernización del puerto de Salina Cruz. Con una inversión superior a 400 millones, se inicia la construcción del Parque Primavera en la ex fábrica de triplay el cual contará con un jardín botánico, vivero, salón de usos múltiples, canchas deportivas, cancha de pelota mixteca, aulas de enseñanza y talleres, recinto ferial, cine, restaurantes, museo del maíz, estacionamiento, ciclopista y pista para trotar.

Agua para todas y todos

Para hacer frente a la temporada de estiaje, se instrumentó el Programa Estratégico de Agua y Saneamiento, Agua para Todas y Todos, con el fin de abastecer de este líquido a las colonias más vulnerables de la ciudad de Oaxaca con diversas acciones.

En colaboración estrecha con las y los concesionarios se arrancó el programa de reordenamiento del transporte público, En regla el transporte se arregla.

En el presupuesto asignado al Gobierno de Oaxaca en materia de infraestructura, se destinó 4 mil 882.9 millones de pesos. Se ejecutaron un total de mil 323 obras, de las cuales sobresalen por su importancia 108 de infraestructura carretera para comunicar a las comunidades más pobres con un presupuesto de mil 058.7 millones de pesos. Se ejerció una inversión de 613 millones de pesos para 276 obras de infraestructura educativa, y 487 obras de vivienda con recursos asignados por 305.6 millones de pesos.

Asimismo, 191 obras de infraestructura urbana con una inversión de 632 millones de pesos; y 202 obras de reconstrucción de los inmuebles históricos con un presupuesto de 588.7 millones de pesos.

