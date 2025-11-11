Nuevo paso a desnivel en Viguera, moderniza la infraestructura vial de la capital: Ray Chagoya (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, informó que se ultiman los detalles para el arranque de la construcción del Paso a Desnivel del Monumento a Juárez de Viguera, una obra estratégica que transformará la movilidad en el acceso poniente de la capital.

El edil capitalino destacó que este proyecto marca un paso firme hacia una ciudad más ordenada, limpia y segura, al atender uno de los puntos más conflictivos de tránsito en la zona metropolitana.

“Durante años este crucero fue sinónimo de tráfico y accidentes; hoy estamos listos para convertirlo en un espacio moderno, funcional y digno para las familias oaxaqueñas; además, esta carretera que nos conecta con la capital del país, sirve como corredor económico y logístico entre la zona metropolitana de Oaxaca y los municipios del valle de Etla; por ella circulan productos agrícolas, transporte de personal, turismo y servicios públicos que entran o salen hacia la ciudad de Oaxaca”, indicó.

El Paso a Desnivel del Monumento a Juárez sobre la carretera federal 190, a la altura de la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, contempla ocho carriles, un puente vehicular, pasos peatonales, zonas verdes y paradas de transporte dignas, como parte de una estrategia integral de movilidad urbana impulsada en coordinación con el Gobierno del Estado y el respaldo del Gobierno de México.

Ray Chagoya señaló que esta obra —con una inversión superior a 251 millones de pesos—no es una acción aislada, sino parte de una visión de desarrollo urbano que promueve la movilidad humana, la planeación ordenada y la convivencia segura, en sintonía con la política de transformación que impulsa el gobernador Salomón Jara Cruz.

