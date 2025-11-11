Desesperada búsqueda de la pequeña Noelia Daylen en Juchitán (12:35 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 11 de noviembre. Desde las primeras horas de este martes, elementos de Protección Civil, policías municipales y vecinos solidarios se han sumado a la búsqueda de la menor, Noelia Daylen, una pequeña de apenas cuatro años que permanece desaparecida desde los hechos ocurridos anoche en la Segunda Sección de esta ciudad.

Peinando caminos de terracería, lotes baldíos y márgenes de río con la esperanza de hallarla con vida. Su abuela y tías, con el rostro marcado por la desesperación, pide ayuda, aferradas a una fotografía que ahora circula también por redes sociales.

La pequeña desapareció luego de que su madre, Adilene, de 21 años, fuera una de las víctimas localizadas anoche junto a Karla, de 25 años, y Eduardo, de 19, todos con visibles huellas de violencia y con impactos de arma de fuego de grueso calibre.

Hasta esta mañana, no se ha obtenido ningún reporte sobre el paradero de Noelia Daylen.

La Fiscalía de Oaxaca activó la ficha de búsqueda y exhortó a la población a proporcionar cualquier información que ayude a localizarla.

