Notas nacionales de ocho columnas del sábado 15 de abril de 2023 (11:30 h)

Oaxaca de Juárez 15 de abril.

*Reforma.

Lanza EU cacería de ‘Los Chapitos’.

Un día después de la reunión binacional de seguridad, en la que México y Estados Unidos pactaron acciones coordinadas contra el fentanilo, el Gobierno de Joe Biden dio su propio golpe.

*El Universal.

DEA infiltró a Los Chapitos hasta el. máximo nivel.

Revela agencia antidrogas que desde hace año y medio infiltró a los más altos niveles al Cártel de Sinaloa y la red de los hijos Joaquín Guzmán y conoció sus operaciones en todo el mundo.

Al presentar las acciones más recientes para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que en el último año y medio infiltró a los niveles más altos del Cártel de Sinaloa y la red criminal de Los Chapitos, grupos a los que sigue por todo el mundo.

*Excélsior.

Sin el Inai se ahorrarían mil mdp: Presidente.

Ante la parálisis en el instituto por la falta de tres comisionados, el Ejecutivo dijo que no sirve para nada y sólo es una fachada para encubrir las corruptelas de funcionarios

Para el presidente López Obrador, es igual si existe o no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo autónomo que está paralizado porque el Senado no ha designado a tres de sus siete comisionados, y carece de quórum para sesionar.

*Milenio Diario.

‘Los Chapitos’ encabezan el cártel global del fentanilo.

Estados Unidos anunció su campaña global contra el trasiego de droga más importante de la historia y es contra el cártel de Sinaloa por el tráfico de fentanilo.

*La Jornada.

Por fentanilo, EU va a la caza de los hijos de El Chapo.

Estados Unidos inculpó ayer a cuatro de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por tráfico de fentanilo, además de a proveedores chinos de precursores químicos necesarios para fabricar este opioide y a la intermediaria guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, entre otras personas e instituciones relacionadas con el cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas con este precursor.

*El Sol de México.

La DEA infiltró la red de Los Chapitos.

Durante los últimos 18 meses, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se escabulleron hasta las más altas esferas de la red de Los Chapitos, como parte de una operación contra el tráfico de fentanilo. Ayer, la justicia estadounidense presentó nuevos cargos contra 28 operadores y líderes de la organización criminal.

