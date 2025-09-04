Notas nacionales de ocho columnas de hoy 4 de septiembre (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre.

1. Reforma. EMPLAZA EU A MÉXICO POR PRÁCTICAS ANTI T-MEC. Pide Marco Rubio a Sheinbaum eliminar barreras al comercio

2. El Universal. ACUERDAN RESPETO TERRITORIAL EN LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES. México y EU pactan realizar trabajo coordinado para desmantelar al crimen organizado, combatir drogas, tráfico de armas y de personas, y robo de combustibles; se comprometen a respetar las

soberanías

3. La Jornada. ENTRE MÉXICO Y EU, HISTÓRICA COOPERACIÓN ANTICRIMEN: RUBIO. Sellan ambos paìses “entendimiento” en seguridad

4. Milenio. GOBIERNO DE MÉXICO, EL QUE MÁS COOPERA CONTRA EL CRIMEN: RUBIO. Pacta con Sheinbaum plan de cuatro puntos sobre seguridad: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza y respeto a la soberanía; un grupo de alto nivel dará seguimiento

5. Excélsior. COOPERACIÓN Y RESPETO. México y Estados Unidos: clave, el respeto a las soberanías

6. El Financiero. ACUERDAN MÉXICO Y EU PLAN DE SEGURIDAD FRONTERIZA. Pactan hacer investigación sobre el tráfico de precursores de fentanilo

7. El Economista. SE COMPROMETEN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS A FORTALECER LA COLABORACIÓN. Piden quitar barreras comerciales y no comerciales

8. La Razón. NO HAY GOBIERNO QUE COOPERE MÁS CON EU: RUBIO; CSP DESTACA SOBERANÍA. Acuerdo sobre seguridad con México

9. 24 Horas. SELLAN EU Y MÉXICO PACTO “CON SOBERANÍA”. Incluye combate a cárteles; aranceles, a revisión

10. Reporte Índigo. RELACIÓN CON FUTURO. La visita del secretario Marco Rubio a México dejó frutos para ambos países en materia de colaboración, así como acuerdos en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley

11. La Crónica. ACUERDAN COORDINACIÓN CONTRA CRIMEN ORGANIZADO. Junto al canciller Juan Ramón de la Fuente anuncia nueva era de cooperación que incluya frenar el tráfico de armas de Estados Unidos

12. El Sol de México. ACUERDAN COMBATE SOBERANO AL CRIMEN. Claudia Sheinbaum y Marco Rubio

13. El Heraldo de México. VAN CONTRA CÁRTELES, HUACHICOL, ILEGALES… Los gobiernos de ambos países pactaron el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, tras varios meses de trabajo

14. Ovaciones. ¡ARRANQUE ESTELAR! Tras casi siete meses de espera

15. La Jornada – Contraportada. ¡ARRANQUE ESTELAR! Tras casi siete meses de esperar

