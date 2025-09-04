Turistas extranjeros deberán pagar arancel por visitar EEUU a partir de octubre (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. A partir del 1 de octubre de 2025, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberán abonar un arancel adicional de 250 dólares, según anunció el gobierno estadounidense. Esta medida se conoce como “Visa de Integridad del Visado” y busca aumentar los costos de los trámites para viajeros extranjeros.

¿A quién afecta esta medida?

El cargo impactará especialmente a ciudadanos de países fuera del Programa de Exención de Visa, incluyendo gran parte de América Latina, Asia y otras regiones. Para países como México, China y Brasil, el costo total del trámite alcanzará aproximadamente 442 dólares, según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

La medida fue aprobada en el marco del One Big Beautiful Bill Act y se implementa en un contexto de preparación para eventos internacionales de gran escala, como America250, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA.

En paralelo, Estados Unidos anunció otras restricciones migratorias, como limitar la permanencia de estudiantes internacionales a cuatro años y modificar la duración de visas para participantes en intercambios culturales y corresponsales extranjeros, con el objetivo de “evitar el abuso de los visados y fortalecer la vigilancia de los visitantes”.

Expertos del sector prevén que el aumento de costos podría afectar el flujo de turistas y visitantes de negocios. Según cifras de Reuters, la llegada de visitantes extranjeros cayó 3.1% en julio de 2025 comparado con el año anterior.

