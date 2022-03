No voy a pelearme con nadie, no hay que ser amargosos: Alejandro Avilés (17:45 h)

Sarai Jiménez/Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. “Cuando murió mi madre, recuerdo que fue un viernes, la velamos el sábado y el domingo la enterramos en Cosolapa, mi tierra, en ese entonces era secretario de elecciones dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tenía a cargo la Mixteca. Terminamos de enterrar a mi madre, cuando salí corriendo en mi coche acompañado de Mary, mi esposa, dejé a mis hijos en Cosolapa y salí corriendo porque José Pastelín, a quien estaba ayudando, participaba en la elección para presidente municipal de Huajuapan, y como pude llegué, es decir cumplí con mi chamba” -él es Alejandro Avilés, Álvarez, un hombre emanado de una familia de 11 hermanos, 8 mujeres y 3 hombres, a quien su madre-, afirmó con orgullo, desde los 7 años lo enseñó a pegar botones, lavar, trapear y cocinar, sobre todo cocinar, algo que hasta hoy, aseguró, le encanta hacer.

En entrevista con ADNSureste, el candidato de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Oaxaca, mostró un cristo y un cuarzo, que cuelgan de su cuello, regalos que su madre le dio cuando muy joven decidió venir a estudiar a la capital oaxaqueña, también enseñó su escapulario de la Virgen de Juquila, de quien dijo, es fiel devoto.

“Yo no estoy para pelearme con nadie, mi campaña que inicia a partir del 3 de abril, como la de todos, será de propuestas serias y tranquilas, porque yo no soy de pleito, los de enfrente son especialistas en eso, estamos a 22 de marzo y todavía no saben si es candidato o candidata, puedo asegurar que de ganar la elección la mayor parte de mi gabinete estará conformado por mujeres”, declaró.

¿ Lo hemos visto en chanclas, bañando al perro, comiendo tacos, es usted así? “Así como me ven en los videos que difundo en las redes sociales así soy, disfruto estar en mi casa con mi familia, comer con mi esposa y mis hijos, ponerme mi playera, mi short y mis chanclas, porque en 32 años de servicio tener a mi familia ha sido mi mayor logro”, afirmó, compartiendo su lado más íntimo, el de padre.

“Desde hace 18 años, tomé la decisión de comer todos los días en mi casa, excepto ahora que empiece la campaña, yo en mi casa estoy todos los días a la hora de la comida, porque la familia también necesita su espacio y platicamos de nuestras cosas, de la comida, no hablamos de nada de trabajo, no contesto celulares, lo pongo a cargar mientras estoy con mi familia, porque además de que se carga la pila, yo cargo mi alma”.

Acompañado de su vocera, la diputada priista Mariana Benitez, reconoció que todos los políticos luchan o trabajan por el mismo poder político, en su caso, por servirle a Oaxaca y por tener un patrimonio, y él lleva 32 años de haber iniciado este proyecto como todo en la vida, con trabajo y perseverancia, que es la forma, confirmó, en cómo se logran las cosas.

-¿Qué es lo que no le gustaría, le preguntamos- “No me gustaría dejar de atender a la gente, dejar de ir a las comunidades, dejar de atender a las mujeres, a los niños, eso no me gustaría hacer bajo ninguna circunstancia”.

En una charla llena de recuerdos personales, adelantó que arrancará su campaña el próximo 3 de abril en su tierra, Cosolapa, además de que también visitará Temazcal y Tuxtepec, para después continuar visitando el resto de las regiones de Oaxaca.

De llegar a la gubernatura del estado, expuso que su gabinete estará conformado por las mejores mujeres y hombres de Oaxaca, “yo he hecho un compromiso cuando me he reunido con los grupos, el compromiso es gobernar desde las regiones y con las regiones porque hay mucho talento y capacidad, muchos hombres de las 8 regiones del estado que estarán representados”.

Sobre los bloqueos que diariamente afectan a la capital oaxaqueña, el actual diputado local, indicó que mentiría si decía que las movilizaciones acabarán con una nueva administración estatal.

“Llevo más de 30 años en el servicio público, he tenido todos los cargos, desde el más modesto hasta el de presidente del PRI, y Oaxaca es una entidad que se caracteriza por tener muchas organizaciones sociales, aunque existiera el mejor gobierno siempre va a ver inconformidades y manifestaciones, por eso lo que necesitamos es regularlas, tener una ley que permita que las manifestaciones no afecten a la ciudadanía ni las vías de comunicación, y que no afecten a los oaxaqueños, y si se puede lograr siempre y cuando haya voluntad de los que vamos a estar en el gobierno”, subrayó.

Para esto, precisó, se requiere negociar, se necesita tiempo, voluntad y se necesita platicar, mucho diálogo, “es como cuando vas a planchar una tela, la planchas por un lado y si tiene arrugas la planchas por el otro lado hasta que quede, entonces una de las partes de la política es el diálogo un día y otro día, hasta que salga, porque somos gente racional”.

Entre risas nos comentó que en su ratos libres le gusta bailar, caminar o hacer ejercicio.

“Me encanta cocinar, lo que más me gusta comer es el mole negro, las tiritas de dorado, yo puedo cocinar todo eso, en la cocina de mi casa tengo mis mandiles, mis ollas, mis cacerolas, mis aceites y mis cucharas”.

No hay que ser amargosos, hay que disfrutar de la vida, yo soy muy relajado”, finalizó Avilés Álvarez.

