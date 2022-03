El Bronco’ considera que no es necesario trasladarlo a un hospital (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N”, recluido en el Penal Apodaca 2 desde el martes de la semana pasada no considera que sea necesario trasladarlo a un hospital, así lo dio a conocer su abogado Gabriel García.

Durante una entrevista con medios de comunicación a las afueras del Centro de Reinserción Social, el litigante aseguró que el mandatario prefirió que su médico de cabecera entrara a las instalaciones.

García aseguró que la posibilidad de un traslado urgente a algún hospital de la localidad está descartada, debido a que la vida del mandatario no está en riesgo.

“A consideración del ingeniero (Jaime Heliodoro) él no siente que sea necesario trasladarlo. Por eso me pidió traer a su médico de cabecera, al gastroenterólogo y ya se tomará una decisión. No existe la posibilidad de un traslado urgente porque esté en peligro su salud”, declaró la defensa del ex mandatario.