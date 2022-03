«No era este monstruo, me convirtieron»: Así los memes de la respuesta de México al Parlamento Europeo (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Luego de que el Gobierno de México emitiera una polémica respuesta al Parlamento Europeo donde se les llamó «borregos» y «diputados europeos», los memes no se hicieron esperar.

En Twitter, los internautas que asumieron que el comunicado fue escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se burlaron de la carencia de inteligencia emocional y diplomacia en el mensaje.

Algunos compararon al mandatario con Niurka Marcos, retomando una entrevista donde hace años dijo:

«Con la pena. La vida, Dios, los golpes y la maldad me los heredaron. No era este monstruo, me convirtieron, y ahora se aguantan».

Otros comentaron que el comunicado tenía la misma energía de Margara Francisca, ácido personaje interpretado por Lalo España, caracterizado por su carácter explosivo y lenguaje soez.

Entre otros calificativos utilizados llamó la atención donde se lee: «Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresía», así como el párrafo donde se menciona «Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto», causando del mismo modo sorpresa y risas de parte de los tuiteros.

«- Señor, pero es que no podemos decirles “borregos” a los eurodiputados

– AAAH COMO DE QUE NO! PERMÍTEME TANTITO», escribió la periodista MemeYamel.

Aquí te dejamos otros de los mejores memes que dejó el incidente:

