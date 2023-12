“Nadie me escuchó”: Cierran local de comida en Acapulco tras asesinato de su dueño; su familia huye (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de diciembre. Un local en Acapulco, Guerrero, cerró sus puertas tras el asesinato de su dueño; mientras que su familia huyó de la zona.

En redes sociales circuló una fotografía de una lona en la que se denuncia el cierre de una taquería y pozolería de nombre “Chely”, por culpa, presuntamente, del crimen organizado.

En dicho anuncio, la presunta viuda del dueño del negocio agradeció a todos los clientes del local de comida por haber estado con ellos 20 años. Sin embargo, anunció que la taquería cerraría por la delincuencia e inseguridad que se viven en el Puerto de Acapulco.

“Se cierra este negocio ‘Taquería y Pozolería Chely’ por culpa de la delincuencia e inseguridad que se vive en Acapulco, pedí ayuda a todas las corporaciones del gobierno. Nadie me ayudó, nadie me escuchó”, dice parte del comunicado.

La esposa del dueño dijo que ahora su pareja esta muerta “por culpa de la inseguridad” que viven todos los comerciantes. “Me quitaron a mi esposo que su único delito fue trabajar para su familia y darle trabajo a varias personas, que igual que yo nos quedamos sin sustento”, mencionó.

Asimismo, destacó que tras el suceso, lo único que lograron fue que huyera de Acapulco, porque según la esposa del dueño del local ‘Chely’, la fiscal le dijo que se fuera de la zona.

“Adiós Acapulco, gracias gobernadora Evelyn Salgado, fiscal Sandra Valdovinos, presidenta municipal Abelina por tanta corrupción e inseguridad, por ignorar mis súplicas que les pedí y la única respuesta que recibí de la fiscal fue ‘que me vaya porque también me iban a matar y que su responsabilidad no era cuidar ciudadanos’.

“Esa fue la única opción y consuelo que me dio, ahora hago responsables a todas las corporaciones policiacas de lo que me pueda pasar a mí y a mis hijas”, agregó.

Intento de extorsión y de asesinato

Según Quadratin, la esposa del dueño relató que en dos ocasiones ya los habían tratado de extorsionar, por lo cual presentaron una denuncia. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de las autoridades ministeriales.

Por otro lado, esta no era la primera vez que el local ‘Chely’ cerraba sus puertas. En enero de 2022 el dueño colgó una lona a las afuera del restaurante y denunció que lo intentaron matar a él y a su familia, presuntamente, miembros de una organización criminal que opera en la zona.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando ocurrió el asesinato del dueño del local de comida. De acuerdo a los reportes, un hombre acudió al negocio ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, a unos pasos del Zócalo, y le quitó la vida.

24 Horas

