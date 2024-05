Murió el locutor Salvador Escobar, una de las voces más destacadas de la radio en México (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. El locutor Salvador Escobar, destacado colaborador de Radio Fórmula, murió a los 90 años de edad.

Conocido como ‘Chavita’ o ‘Chavite’, fue parte del noticiero del periodista Joaquín López-Dóriga desde sus inicios, hace 30 años.

“Me cambió el mundo, me cambió la vida. Estoy orgulloso de que Joaquín me haya dado la oportunidad”, aseguró Salvador Escobar.

En 2022 recibió un sentido homenaje por su trayectoria dentro de Grupo Fórmula, donde fue descrito como “la joya de la corona”.

Nacido en Veracruz, Salvador Escobar soñaba con ser actor o locutor, siendo la radio su destino.

En 1972 inició su carrera en Radio Fórmula gracias a que supo llegar cuando había una vacante abierta.

“Un aguacero me llevó a, era en ese entonces, Grupo Oro. Me metí a ese edificio, era el 300 de Río de la Loza; me metí a escaparme del agua”, narró.