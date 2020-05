Murió el ilusionista Roy Horn de covid-19; formó parte del dúo Siegfried & Roy (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de mayo. El ilusionista Roy Horn ha muerto. Tenía 75 años.

Horn, que se lanzó a la fama como parte del dúo Siegfried & Roy, murió el viernes por complicaciones del nuevo coronavirus (COVID-19) en un hospital de Las Vegas, dijo su publicista en un comunicado a ABC.

El artista dio positivo por el virus respiratorio contagioso el mes pasado. En ese momento, su publicista dijo que estaba “respondiendo bien al tratamiento”.

“Hoy, el mundo ha perdido a uno de los grandes de la magia, pero yo he perdido a mi mejor amigo”, dijo el compañero de Horn, Siegfried Fischbacher, en un comunicado. “Desde el momento en que nos conocimos, sabía que Roy y yo, juntos, cambiaríamos el mundo. No podría haber Siegfried sin Roy, y no Roy sin Siegfried”.

“Roy fue un luchador toda su vida, incluso durante estos últimos días”, continuó Fischbacher. “Agradezco sinceramente al equipo de médicos, enfermeras y personal del Hospital Mountain View que trabajaron heroicamente contra este virus insidioso que finalmente le quitó la vida a Roy”.

Horn y Fischbacher son más conocidos por su espectáculo de Las Vegas en el Mirage Resort and Casino que se desarrolló desde 1990 hasta 2003, cuando Horn fue atacado en el escenario por uno de los tigres blancos utilizados en el acto del dúo.

Si bien Horn sobrevivió al ataque, lo dejó parcialmente paralizado después de sufrir una pérdida significativa de sangre y un derrame cerebral.

Sin embargo, el artista no guardaba rencor contra el enorme animal de 600 libras, llamado Montecore.

“Instintivamente vio que necesitaba ayuda, y él me ayudó”, le dijo previamente a PEOPLE.

Mirando hacia atrás en el ataque de octubre de 2003, Horn le dijo a Las Vegas Weekly en 2013: “Tenía presión arterial alta en ese momento y, debido al nivel de energía del espectáculo, me emocioné y me desmayé en el escenario y me caí, desafortunadamente”.

“Montecore me miró con sus grandes ojos azules y estaba confundido, así que me agarró por el cuello”, continuó el ilusionista. “Me llevó a un lado para poder atenderme”.

Añadió: “Pero tenemos que rectificar , nunca me atacó . Si un tigre te ataca, estás acabado”.

People