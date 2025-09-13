Municipio de Cerro Azul en Veracruz cancela fiestas patrias por ola de violencia (21:00 h)

Veracruz, 12 de septiembre. Por medio de un comunicado, publicado en las redes sociales, el ayuntamiento de Cerro Azul detalló que esta decisión fue tomada en coordinación con instituciones educativas, tras los hechos violentos que han sacudido a la comunidad.

“No están dadas las condiciones para realizar eventos masivos. Nuestra prioridad es atender a la ciudadanía”, declaró el alcalde de Cerro Azul, Francisco Javier Medina del Ángel.

Para los dos días de celebración se solicitó la suspensión de desfiles y actos cívicos y sólo se llevará a cabo el protocolo oficial dentro de las instalaciones de la presidencia municipal, priorizando la seguridad y bienestar de la población.

“Exhortamos a las familias a conmemorar estas fiestas desde sus hogares, en un ambiente de unión, paz y responsabilidad”, se lee en el comunicado.

El pasado 23 de julio fue descubierto el cadáver de la profesora Irma Hernández Cruz, secuestrada el 18 de julio de este año, en los límites de Cerro Azul y Álamo.

