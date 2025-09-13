Capturan en Paraguay a Hernán “N”, alias “El Abuelo”, exjefe de seguridad de Tabasco ligado a “La Barredora” (07:00 h)

De acuerdo con la información oficial, esta detención es una muestra del “compromiso de Cero Tolerancia a la Corrupción” de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por instrucciones de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum, y siguiendo el principio de Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad, se llevó a cabo una operación conjunta (…) en la que se realizó la detención de Hernán ‘N’, alias ‘El Abuelo’”, detalló en su cuenta de X, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El ahora detenido contaba con una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025, emitida por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, cometidos en el estado de Tabasco. También tenía una Notificación Roja de Interpol activa desde el 17 de julio del mismo año.

De funcionario a prófugo

Hernán Bermúdez Requena, conocido también como “Comandante H”, fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre 2019 y 2024, bajo los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino. Su gestión fue marcada por acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado, según documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bermúdez fue señalado como operador y protector de redes criminales, al permitir actividades ilícitas como huachicoleo, narcomenudeo y extorsión. Tras su renuncia en enero de 2024, huyó a Europa y luego a Sudamérica. En julio de este año obtuvo un amparo provisional en Brasil, antes de ser ubicado finalmente en Paraguay.

El grupo “La Barredora”, que lideraba, surgió como una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2023 y ha sido identificado como un generador de violencia en Tabasco y estados colindantes. Sus actividades incluyen tráfico de drogas, robo de combustible, secuestros, homicidios y trata de personas.

Finalmente, se informó que el detenido ya fue trasladado a México y se encuentra a disposición de las autoridades. Las instituciones del Gabinete de Seguridad Nacional reiteraron su compromiso con el combate a la impunidad y la protección de la población.

Publimetro