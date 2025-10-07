MULTI acusa a MULT de emboscada en Santiago Juxtlahuaca; dos muertos y tres heridas (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de octubre. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), responsabilizó a los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) de ser los autores intelectuales de la emboscada ocurrida la tarde del sábado, sobre la carretera federal 15, en la jurisdicción de Concepción Carrizal, que dejó como saldo el asesinato de dos personas y tres mujeres lesionadas.

El dirigente del MULTI, Macario García Merino, refirió que Alfredo Martínez González, venía de la ciudad de Tlaxiaco, luego de ir comprar refrescos porque tenía un depósito, pero antes de llegar a Concepción Carrizal, se subieron a la camioneta Rafaela Flores Guzmán, Marcelina Martínez Bautista y Paulina Celestino, porque lo cocinan y las acercaría a su comunidad.

Agregó que fue a la altura del paraje Cerro de Águila, cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego, por un grupo paramilitar del MULT.

“Aquí responsabilizamos más que nada a la gente del MULT, pistoleros de Emelia Ortiz García, Octavio de Jesús, a toda la familia Ortiz y demás dirección política del MULT. Porque el compañero Alfredo no tenía problemas con otras personas”, señaló.

Reveló que el finado Alfredo Martínez González, era integrante de la división política del MULTI y originario de Agua Fría, agencia triqui de Santiago Juxtlahuaca.

García Merino aseguró que no permitirán la instalación de cámaras sobre la carretera en el tramo de Concepción Carrizal a Agua Fría, porque de manera constante hay recorridos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de manera esporádica del Ejército Mexicano.

“Pero queremos la instalación también en el territorio del MULT, no es posible que estén exigiendo la presencia de elementos de seguridad, cuando en las comunidades de ellos, no quieren absolutamente nada. Sí el gobierno va trabajar de manera imparcial, que las coloquen las cámaras en todas las comunidades de ellos”, recalcó.

Exigió al Gobierno de México y Gobierno del Estado de Oaxaca, reactivar la mesa de trabajo para hablar sobre el tema de la pacificación de la región triqui.

Adelantó que consultarán con los familiares de las víctimas, demás dirigentes y líderes naturales de las comunidades, para realizar alguna movilización en exigencia de los últimos asesinatos de ex integrantes del MULTI.

