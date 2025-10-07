Menor de 3 años fue arrastrado por arroyo en Valdeflores, Colotepec, Oaxaca, continúa búsqueda (09:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Las fuertes lluvias que han azotado las últimas horas en Oaxaca ha causado diversas tragedias, una de ellas, cuando el conductor de una camioneta pasajera intentó cruzar un arroyo, fue arrastrado por la corriente en la Costa oaxaqueña.

Los hechos se dieron en el arroyo Mata Bule, Valdeflores, perteneciente a Santa María Colotepec, donde hasta el momento un menor de 3 años se encuentra desaparecido al ser arrastrado por el agua, detalló el coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez.

El funcionario informó que el menor de 3 años, identificado como Iker fue arrastrado río abajo por la corriente del arroyo de la comunidad de Valdeflores, Colotepec, en la región de la Costa de Oaxaca.

La imprudencia y falta de pericia del conductor terminó en tragedia cuando la camioneta que manejaba intentó atravesar el arroyo fue arrastrada por la fuerza de la corriente que por las intensas lluvias de las últimas horas había crecido su afluente.

Versiones señalan que la unidad de motor una Nissan en el que viajaban varias personas fue arrastrada por el arroyo cuando cayeron al agua causando angustia y terror.

Tres personas resultaron lesionadas por estos hechos, quienes fueron trasladados para su atención médica.

Desafortunadamente, un menor fue llevado por el agua río abajo, por lo que varias personas se unieron a las labores de búsqueda para localizarlo sin que hasta el momento haya sido encontrado.

Tras los hechos dieron aviso a las autoridades estatales y federales para pedir su apoyo con equipo especializado se logre localizar el cuerpo del menor.

Esta mañana, el funcionario estatal dio a conocer que ya se encuentra en la zona personal de la dependencia, con el apoyo de las fuerzas federales para hallar al infante.

Ante esta tragedia, Maza Sánchez hizo un llamado a la población a evitar cruzar ríos y arroyos en esta temporada ya que por las fuertes lluvias han aumentado su afluente, además de mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.

