Mujer sufre daño renal tras tratamiento de alisado permanente y advierte sobre los riesgos (20:00 h)

Una mujer sufrió daño renal agudo tras someterse a tratamientos de alisado permanente debido a que uno de los productos utilizados contenía una sustancia química llamada ácido glioxílico, que se absorbió a través del cuero cabelludo, afectando a los riñones.

¿Por qué la mujer terminó con daño renal tras realizarse un alisado permanente?

Una mujer de 26 años de edad, cuyo nombre no fue revelado, sufrió daño renal agudo tres veces luego de acudir a un salón de belleza para realizarse un tratamiento de alisado permanente, en el que, en cada visita, experimentaba síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y dolor de espalda.

El caso fue documentado en The New England Journal of Medicine, donde se reporta que la mujer no había experimentado problemas de salud previos a someterse a tratamientos químicos para alisar el cabello, los cuales modifican la estructura capilar.

Durante dos años consecutivos, la mujer se sometió a los tratamientos a pesar de presentar ardor en el cuero cabelludo y desarrollar úlceras en la cabeza, además de los síntomas mencionados. Tras acudir al médico, el especialista realizó exámenes y observó una disfunción renal a causa de niveles elevados de creatinina tanto en la sangre como en la orina.

¿Qué hace el ácido glioxílico en el cabello?

Aunque el ácido glioxílico puede estar presente en algunos tratamientos de alisado, se recomienda evitar su uso constante. De acuerdo con un artículo publicado por la National Library of Medicine, su función principal es modificar la estructura del cabello para alisarlo sin usar productos químicos tan agresivos como el formol.

El ácido glioxílico penetra en la cutícula del cabello, facilitando la formación de nuevos enlaces entre las proteínas capilares, lo que resulta en un cabello más liso y manejable. Aunque el ácido glioxílico es menos dañino en comparación con otros alisadores, también podría ocasionar problemas de salud, como daño renal.

¿Por qué el ácido glioxílico de los tratamientos de alisado puede dañar los riñones?

El ácido glioxílico, empleado en algunos tratamientos de alisado capilar, puede presentar riesgos para los riñones debido a que este compuesto libera formaldehído, cuya exposición prolongada o repetida a esta sustancia puede sobrecargar o incluso dañar las células renales.

El daño en las células renales ocasiona una reducción en la capacidad de los riñones para filtrar la sangre adecuadamente, lo que a su vez ocasiona problemas como la nefritis tóxica, donde la inflamación renal afecta la función del órgano. De ahí la importancia de evitar el uso prolongado de productos que contengan ácido glioxílico.

De acuerdo con el informe médico, la mujer padecía de episodios recurrentes de lesión renal aguda debido a la nefropatía por oxalato, un trastorno poco común caracterizado por una disminución de la función renal causada por la acumulación de cristales de oxalato de calcio en los tubos renales.

“Los derivados del ácido glioxílico contenidos en los productos para alisar el cabello podrían absorberse a través de la piel y metabolizarse en oxalato en el hígado, lo que provocaría una nefropatía por oxalato de calcio”, según describe el informe.

Aunque la función renal de la mujer está mejorando, de no haber acudido al médico a tiempo, pudo tener consecuencias irreversibles. ¡Cuídate mucho!

