Muere Robert Carradine, padre de ‘Lizzie McGuire’ a los 71 años: la causa genera impacto entre sus fans (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. La familia de Robert Carradine confirmó el fallecimiento del actor a los 71 años, en un comunicado en el que describieron el impacto de la pérdida y recordaron su cercanía como “padre, abuelo, tío y hermano”. En el mensaje, también pidieron privacidad para enfrentar el duelo y subrayaron el interés de que su historia contribuya a romper el estigma en torno a la salud mental.

De acuerdo con la información difundida por su entorno, Carradine enfrentó por años un diagnóstico de trastorno bipolar. La familia destacó que, pese a las dificultades, él mantenía una presencia cálida para quienes lo rodeaban.

Fuentes indican que las primeras investigaciones habrán arrojado que el actor tomó la decisión de quitarse la vida a causa de complicaciones de salud mental.

¿Quién era Robert Carradine?

Carradine nació el 24 de marzo de 1954 y se formó dentro de una de las sagas más reconocidas del cine: fue hijo del actor John Carradine y hermano de David y Keith Carradine, entre otros integrantes de la familia vinculados al espectáculo.

Su debut en cine llegó temprano, y desde ahí construyó un recorrido de varias décadas entre películas y televisión. Entre sus créditos más conocidos están ‘The Cowboys’, ‘Mean Streets’ y ‘Coming Home’, además de su participación en ‘Forajidos de leyenda’ (con Walter Hill), una cinta que reunió a hermanos reales en pantalla.

Aunque su filmografía es extensa, para muchos fans su nombre está ligado a un personaje en particular: Lewis Skolnick, el corazón nerd de ‘La revancha de los novatos’ en 1984. El papel lo convirtió en ícono de la cultura pop ochentera y abrió la puerta a una saga que hoy sigue siendo referencia obligada cada vez que se habla de comedias universitarias.

Años después, Carradine conectó con otra generación desde la televisión familiar: interpretó a Sam McGuire, el papá de Lizzie, en la serie ‘Lizzie McGuire’, que se convirtió en una plataforma clave para el público juvenil de inicios de los 2000.

Además de la actuación, el actor cultivó pasiones que compartía con los suyos: la música y el automovilismo, afición que arrastraba desde su infancia. Quienes lo conocieron lo describieron como alguien generoso, presente en la vida familiar y cercano a sus hijos y nietos.

