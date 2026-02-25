Ascienden a 2 mil millones de pesos pérdidas por muerte de ‘El Mencho’: Concanaco (20:13 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Las pérdidas económicas estimadas por la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ascienden hasta los 2 mil millones de pesos preliminarmente, reportó la Concanaco.

Octavio de la Torre, director de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, registró que fueron 24 entidades del país donde hubo disturbios y afectaciones a negocios, establecimientos y prestadores de servicios, aunque aclaró que la situación empieza a normalizarse y vuelven a tomar el paso las cadenas de suministro y logística.

En entrevista radiofónica con Grupo Fórmula, precisó que los cálculos son sólo del domingo y hasta mediodía del lunes, cifra que contempla cierres obligados, interrupciones de transporte, daños materiales y afectaciones a propiedades incendiadas.

“El cálculo se basa en reportes recibidos por las cámaras locales y que continuará actualizándose conforme se consolide la información”.

Advirtió que la fragmentación del cártel puede impulsar otros delitos como la extorsión y otros ilícitos del fuero común que impactan directamente a los comercios.

De continuar esta estrategia federal de seguridad, “los negocios familiares podrían disminuir inversiones en seguridad privada, alarmas y medidas preventivas, lo que representaría un ahorro estimado de hasta 18 mil millones de pesos y esta reducción aliviaría costos estructurales que actualmente enfrentan empresas en zonas con incidencia delictiva”.

