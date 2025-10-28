Muere abuelita que sobrevivió abrazada de su esposo durante inundación en Veracruz (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. A dos semanas de las inundaciones ocurridas en Poza Rica, Veracruz, que dejaron devastada una gran parte de la ciudad, falleció doña Elodia Reyes Azuara, quien se hizo conocida junto a su esposo, don Hilario Reynosa Balderas, luego de que fuera difundida la imagen de ambos abrazados durante la emergencia.

La imagen de la pareja de la tercera edad fue una de las primeras que fue muy vista en redes sociales y medios de comunicación, pues plasmaba la vulnerabilidad de ambos ante el embate de la lluvia y la inundación, pero también su fortaleza ante la adversidad.

Después de su rescate, la pareja narró que la corriente se había llevado a doña Elodia, pero don Hilario sabe nadar y la alcanzó, pidió que se sujetara a su cuello y no se soltara, así se mantuvieron y regresaron al techo de su casa, donde fue captada la fotografía en la que estaban abrazados.

En redes sociales y en noticieros locales comenzó a correr la noticia del fallecimiento de doña Elodia, quien presuntamente tuvo un fallo cardíaco y hubo expresiones de duelo y solidaridad a sus familiares.

Instalan Módulo de Atención Médica en Poza Rica

El Gobierno de Veracruz instaló un Módulo de Atención Médica en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Poza Rica.

El módulo brinda servicios de consulta general, entrega de medicamentos y aplicación de vacunas.

“Reforzando así las acciones para proteger la salud y el bienestar de la población afectada por las lluvias”, destacó el gobierno en sus redes sociales.

Excélsior

