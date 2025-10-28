Accidentes en carreteras deja varios lesionados y daños materiales por varios miles de pesos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Accidentes en las carreteras federales 175 y 190 dejan varias personas lesionadas y pérdidas materiales por varios miles de pesos.

En un primer hecho, elementos de la Policía Vial Estatal abanderaron cerca de las 15 horas, un accidente de tránsito sobre la carretera federal 175 a la altura del kilómetro 147 en jurisdicción de Ixtlán de Juárez.

Tras el reporte vía llamada telefónica, los viales se trasladaron al lugar donde corroboran el hecho de tránsito por choque, sobre esa vía federal en el tramo Ixtlán-Santa María Jaltianguis, entre una camioneta pasajera y un particular.

Se trata de una camioneta marca Toyota, tipo Tacoma, color gris con placas del Estado de Oaxaca, conducida por Ignacio P. S., de 51 años de edad, quien resultó sin lesiones.

Mientras que en la camioneta urban, marca Toyota, tipo Iace, color blanco, del servicio público de alquiler de la empresa “Chiguanos”, con número económico 20, conducida por Miguel A. S. D., de 47 años de edad.

Además del conductor, dos pasajeras fueron identificadas como Bibiana C. R. M., de 23 años de edad y Abigail M. C., de 28 años de edad, resultaron con lesiones por lo que fueron trasladados a bordo de la ambulancia del Centro de Salud de Santa María Jaltianguis al hospital de Ixtlán de Juárez para su atención médica.

En otro hecho de tránsito entre unidades de motor particulares sobre el libramiento de Pemex, kilómetro 3 en el paraje Piedra Meca, afortunadamente solo dejaron pérdidas materiales.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Nissan tipo X-Trail color blanco con placas TLR-9732 del estado de Oaxaca que era conducido por Gabriel Juarez Pérez, de 23 años con conocido en Tlacochahuaya Oaxaca quien resultó sin lesiones mientras que su unidad con daños en la parte frontal izquierda, cofre, salpicadera y faro izquierdo.

La segunda unidad de motor es un Chevrolet tipo Aveo color negro con placas A11-AZB con placas de la Ciudad de México conducido por Argelia Judith López Blas de 43 años, con domicilio en la calle Unión N.07 Tlacochahuaya Oaxaca resultando sin daños, no así su coche que tuvo pérdida total.

Tras llegar a un convenio entre particulares en el lugar del hecho, los vehículos fueron removidos por una grúa para su traslado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir