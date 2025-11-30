Movimiento del Sombrero va por la presidencia (20:09 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. El Movimiento del Sombrero definió públicamente su ruta política luego del asesinato de su fundador y figura central, Carlos Manzo. El diputado Carlos Bautista Tafolla confirmó que la agrupación mantendrá el plan trazado por Manzo y que el primer objetivo será competir por la gubernatura de Michoacán. Después, dijo, buscarán participar en la contienda presidencial.

Frente a los medios, el legislador hizo énfasis en que el liderazgo interno ya se reconfiguró y que Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, fue adoptada por la organización para ocupar el lugar que tenía Manzo. Sobre esa decisión afirmó:

“Ella toma exactamente la posición que tenía Carlos; para nosotros eso representa Grecia”.

Este posicionamiento ocurre en medio del impacto político y emocional que provocó el asesinato de Manzo, quien había impulsado al movimiento desde su surgimiento como iniciativa independiente que alcanzó visibilidad estatal y luego nacional.

Tensiones con Noroña por los señalamientos contra Quiroz

El anuncio del Movimiento del Sombrero se da en un contexto marcado por los enfrentamientos verbales entre Carlos Bautista y el senador Gerardo Fernández Noroña. La confrontación inició cuando Noroña cuestionó el papel de Grecia Quiroz, asegurando que desde que Manzo murió: “la ambición ya se le despertó. Además la llamó “fascista”.

Bautista respondió directamente a esos señalamientos con una postura firme y con una defensa abierta hacia la alcaldesa. Sobre las declaraciones del senador, el diputado expresó:

“A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo, pero a Grecia, déjala en paz. Si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy”.

Además, solicitó que Morena tome medidas internas y afirmó que el partido debería “limpiar sus filas de ese tipo de personas”, recordando controversias previas en las que otros legisladores han sido señalados por conductas similares.

La reacción de Noroña: “Les dije”

Gerardo Fernández Noroña retomó el debate desde sus redes sociales. En un video donde aparece Bautista explicando que el movimiento buscará la gubernatura y posteriormente la Presidencia, el senador escribió: “Les digo”.

En la grabación, el diputado declara: “Nosotros vamos a ir por la gubernatura (de Michoacán) y después vamos a ir por la Presidencia de la República, porque eso era lo que quería Carlos (Manzo).”

Las críticas hacia el senador no se limitaron al Movimiento del Sombrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum también le pidió ser respetuoso ante el duelo de Quiroz, recordando que “para lo político ya habrá otros momentos”. Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, consideró que los comentarios del legislador fueron “poco sensibles”.

Un movimiento que busca proyección nacional

El Movimiento del Sombrero se hizo visible en 2024 cuando tres de sus integrantes obtuvieron cargos públicos. El liderazgo de Manzo fue determinante en esa expansión, convirtiéndose en el primer presidente municipal de Uruapan por la vía independiente tras obtener más de 95 mil votos.

Tras su muerte, el movimiento ha buscado mantener cohesión y demostrar que conserva rumbo político. El posicionamiento de Bautista, y la insistencia en que continuarán “lo que quería Carlos”, marca un punto de quiebre. La decisión de apuntar primero a la gubernatura y después al escenario nacional coloca al grupo en una ruta ambiciosa y en tensión directa con figuras de Morena, particularmente con Fernández Noroña.

