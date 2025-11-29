En Tamazulápam del Progreso el “Trail Guerreros Tequevui” de 13 y 21 kilómetros (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. El núcleo rural El Arco, invita a toda la comunidad runner, a formar parte del Trail Guerreros Tequevui, el cual se realizará el domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 7:00 de la mañana en la Villa de Tamazulápam del Progreso, con una ruta de 13 y otra de 21 kilómetros, la justa deportiva ofrecerá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de las diferentes categorías.

Los atletas interesados podrán registrarse en la categoría libre (18 a 39 años), máster (40 a 49 años) y veteranos (50 a 59 años). La inscripción tendrá un costo de $200 pesos en la distancia de 21 kilómetros, mientras que el registro en la distancia de 13 kilómetros es de $150 pesos. Precisamente en la categoría libre de 13 k, el primer sitio obtiene $1,000 pesos, el segundo sitio $800 pesos, en tanto el tercer lugar se lleva $500 pesos.

En la categoría libre, tanto para la rama femenil como varonil, el primer lugar obtendrá $2,000 pesos, el segundo $1,500 pesos, mientras que el tercer lugar recibe $1,000 pesos. En la categoría máster, también para ambas ramas, el premio consiste en $2,000 pesos para el primer lugar, $1,500 pesos para el segundo y $1,000 pesos para el tercer sitio, misma promoción aplica para la categoría de veteranos.

Los organizadores indicaron que se contempla abastecimiento cada 5 kilómetros, de igual forma habrá asistencia médica y se tendrá un espacio para acampar en el ojo de agua chico, el encargado de dicho segmento es Ulises Mendoza. Para mayores informes de la competencia, se pueden comunicar a los teléfonos 953 117 61 27 o al 953 119 56 53.

De igual forma se informó que todas las personas recreativas que quieran participar, son bienvenidas, sin embargo, por cuestiones económicas, no habrá playeras, solo medallas y números. El Trail Guerreros Tequevui, se llevará a cabo el domingo 4 de enero a las 7:00 de la mañana en la Villa de Tamazulápam del Progreso.

