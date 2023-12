Morena obstruye nombramientos en Inai (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. Morena y aliados en el Senado se negaron, una vez más, a nombrar a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai); además, por mayoría aprobaron dos acuerdos por los que se dan por concluidos los trámites y se emiten nuevas convocatorias; lo que a decir de la oposición viola la Ley.

El pleno del Senado realizó este miércoles dos votaciones para cubrir las vacantes de Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas y con ello cumplir con la suspensión otorgada por una juez de Distrito.

La terna para ocupar la vacante de Rosendoevgueni Monterrey, estaba integrada por Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martín Rebolloso y ninguno alcanzó las tres quintas partes que se requería para ese nombramiento.

Mientras que las propuestas para ocupar el lugar de Francisco Javier Acuña Llamas, eran Julio César Bonilla Gutiérrez, María de los Ángeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja, quienes tampoco alcanzaron la mayoría calificada que en este caso era de dos terceras partes de los votos.

Con ese panorama la mayoría de Morena y aliados aprobaron dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se dan por concluidos ambos trámites y se ordena la emisión de una nueva convocatoria.