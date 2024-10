Ministro propone invalidar elección de jueces y magistrados, la conserva para SCJN y TEPJF (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la elección popular de jueces y magistrados a nivel federal y local prevista en la reforma judicial, pero no se pronuncia sobre esa modalidad de elección para los ministros y ministras, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, cuya creación se declara constitucional.

Sin embargo, su propuesta de resolución no valida el proceso de elección mediante Comités de Selección para las elecciones de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, sino que solamente considera que el Pleno de la Suprema Corte se debe “autocontener” y no pronunciarse sobre una decisión que afecta a sus actuales integrantes.

La propuesta de resolución señala que el uso de listas masivas y tómbolas para lograr las postulaciones de jueces y magistrados no garantiza “condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica”, ya que no permitirían la posibilidad de ejercer el voto libre e informada, con lo que tampoco se reflejarían las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional informado.

“En el juicio de amparo no se resuelven “intereses particulares”, sino la transgresión a los derechos humanos de una persona en particular o de una colectividad -al analizarse derechos difusos-, esto es, se resuelve sobre la protección de los derechos humanos que son comunes a todas las personas y que el Estado Mexicano, a través de todas sus autoridades, tiene la obligación de garantizar, independientemente de si la persona o personas afectadas deciden acceder o no a un medio de tutela jurisdiccional”, advierte la sentencia.