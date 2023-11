Militarismo, cogobernanza y opacidad: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Emilio Álvarez Icaza levantó en tribuna el documento que contiene el Programa de Adquisición de Equipo en apoyo a la población de Guerrero, tras el paso del Huracán “Otis”.

Mostró al pleno, hoja por hoja, un documento de 67 páginas completamente testado, a excepción de la portada y los títulos.

La información sobre la compra de equipo en apoyo de los cientos de miles de damnificados de Acapulco y otros municipios de Guerrero arrasados quedaba así oculta.

“Es un ejemplo de la transparencia del gobierno”, ironizó el senador del grupo plural.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, pidió la palabra para hacer una petición en tono mordaz: “No alcanzo a ver lo que hacen por Acapulco. ¿Puede leer estas hojas por favor para ver cómo benefician a los damnificados?”, preguntó desde su escaño.

Por más que los provocaban, los senadores del oficialismo no se salían del guión: La estrategia de seguridad del gobierno es la adecuada. No hay militarización ni “co-gobernanza” de las fuerzas armadas con AMLO.

Pero las estadísticas hablan: los homicidios violentos en lo que va del sexenio de los “abrazos, no balazos”, marcan récord en la historia del México contemporáneo: Alrededor de 170 mil muertos, más que con Peña, más que con Calderón, con todo y su guerra al narco.

En el debate, Álvarez Icaza recogió un dato de México Unido Contra la Delincuencia sobre “el negocio de la militarización”: El secretario de la Defensa y los más de 500 generales que tiene el Ejército ganan más que el presidente. “Allí no dicen nada, no se preocupan”, contrastó.

Tampoco abren la boca para advertir sobre las múltiples actividades adicionales, aparte de la seguridad pública, que les asignó AMLO:

“Ahora resulta que en objetivo de la Marina y de la Sedena es tener empresas de clase mundial”, ilustró el senador del Grupo Plural.

El dictamen, en sus puntos resolutivos, admite que no se cuenta con información debidamente proporcionada por los gobernadores sobre la seguridad en sus territorios.

Debido a ello no existen “condiciones de juicio suficientes” para señalar las entidades federativas donde deje de ser requerida la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública

El tema a debate fue el dictamen de la Comisión Bicameral Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, respecto del 1er Informe Trimestral remitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Se aprobó con 59 votos a favor y 39 en contra.

Hoy vota el Senado la terna de morenistas que aspiran a suceder a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia. Todo apunta a que ni Bertha Alcalde Luján, ni Lenia Batres Guadarrama, ni María Estela Ríos alcanzarán los dos tercios de los votos requeridos para ser electas.

El oficialismo no tiene la mayoría calificada. Necesita que por lo menos que nueve opositores voten por alguna de las tres. Por lo que pudimos sondear, Bertha Alcalde Luján es la que mejor impresión dejó en la Comisión de Justicia.

Pero el coordinador del PAN, Julen Rementería, de plano descartó la posibilidad de que mañana tengamos nueva ministra.

“No veo cómo. Ya hablé con Añorve (jefe de la bancada del PRI), con Clemente (del MC), y con Alvarez Icaza (Grupo Plural) y no avalan a ninguna. Con Mancera no he hablado aún, pero se que el PRD va en contra”, dijo.

Se habla mucho de que la precampaña de Xóchitl está atorada. Algunos analistas ven, incluso, un riesgo de que quede en tercer lugar, detrás de Samuel García.

Legisladores de oposición dicen que Xóchitl tiene una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que no está sola. Siempre tiene mucha gente. La abrazan, la rodean.

La debilidad es que ella tiene enfrenta una situación que no tiene manual: por primera vez en su historia el PRI no tiene candidato. Por segunda vez el PAN. La primera fue con López Portillo. El PRD también es su segunda.

Pero a Gálvez la acompaña una fuerza de sociedad civil que tiene mucha energía, pero está desorganizada. ¿Cuál es el dilema? Organizarlos.

“Quiero ver quien es el guapo que coordina a Alito, quien es el guapo que coordina a Marko. Creo que lo que va a establecerse es un acuerdo de entendimiento . Con que ellos hagan bien su chamba y se coordinen en los mensajes, en la línea, en la suma de voluntades”, nos dice Alvarez Icaza. Del tema también hablamos con Rementería. El panista nos dijo:

“La campaña de Xóchitl sí camina, aunque hay cosas que se pueden mejorar. Sí conecta con la gente. No hay acarreo. Hay un campaña que va en ese sentido. El orden entre los partidos y la agenda, deben jalar mejor.”

La senadora del MC, Laura Ballesteros, llevó a la Cámara Alta un tema de gran importancia: El “ecocidio” del Bosque de Chapultepec por la construcción de la Línea 3 del Cablebús.

La emecista dice que las autoridades capitalinas tenían permiso de quitar 18 árboles del bosque. Ya talaron más de 250 y se estima que sean más de 2 mil, asegura.

“Quieren hacer de Chapultepec un parque de diversiones en lugar de un Bosque por capricho del presidente“, puntualizó.

