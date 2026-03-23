¿Militares de EU en México? Senado discutirá entrada de tropas para el Mundial 2026 (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. En los próximos días cerca de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos estarían arribando a México, esto con la finalidad de brindar capacitación y adiestrar a los cuerpos de seguridad nacional mexicanos con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según declaraciones recientes de la presidenta del senado, Laura Itzel Castillo Juárez, el ingreso de los militares estadounidenses sería en el marco de colaboración que existe entre México y Estados Unidos.

“En la sesión del miércoles 25 de marzo, también se analizará la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos, con fines de capacitación y adiestramiento en torno a la Copa Mundial 2026. Esto en el marco de la coordinación que tienen Estados Unidos, Canadá y México, países sede de este evento”, detalló.

¿Cómo va el Plan B en el Senado?

Por otra parte, Castillo Juárez, señaló que este miércoles se prevé discutir en el pleno del Senado de la República la propuesta de reforma electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el llamado “Plan B”.

“En la sesión ordinaria del martes 24 de marzo, tenemos considerado dar primera lectura de la reforma constitucional del “Plan B”, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25”, subrayó.

A través de un video mensaje, que compartió en redes sociales, la legisladora explicó que entre otros puntos que se incluyen en la propuesta de la presidenta de la República, también está fortalecer el derecho que tiene la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, y se podrá determinar si se realizará en el tercer o cuarto año de gobierno.

En tanto, Laura Itzel Castillo, informó que la semana pasada asistió a la Octogésima Novena Convención Bancaria, en la que estuvo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quién resaltó la fortaleza del peso mexicano, la importancia de que haya un mayor número de créditos para las pequeñas y medianas empresas, así como la disminución de la inflación.

Publimetro

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