Miércoles de Ceniza 2026 se celebrará el 18 de febrero (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de febrero. El Miércoles de Ceniza 2026 se celebrará el 18 de febrero, marcando el inicio de la Cuaresma, uno de los periodos más importantes del calendario de la Iglesia católica. Esta fecha da comienzo a los 40 días de preparación espiritual previos a la Semana Santa y la Pascua.

Durante esta jornada, millones de fieles en México y el mundo acuden a los templos para recibir la imposición de la ceniza, un rito que simboliza humildad, arrepentimiento y reflexión sobre la vida y la fe.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza recuerda a los creyentes la fragilidad humana y la necesidad de conversión espiritual. La ceniza que se coloca en la frente, generalmente en forma de cruz, proviene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior.

Al momento de imponerla, el sacerdote pronuncia frases como:

“Polvo eres y en polvo te convertirás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”.

El objetivo es invitar a los fieles a reflexionar sobre sus acciones y su relación con Dios.

La Cuaresma dura 40 días, número que hace referencia a episodios bíblicos como los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Este periodo concluye con el Jueves Santo, previo a la Semana Santa.

¿Qué deben hacer los fieles en Miércoles de Ceniza?

La Iglesia establece algunas prácticas específicas para el Miércoles de Ceniza, las cuales buscan fortalecer la disciplina espiritual:

Ayuno: personas de 18 a 59 años, consiste en realizar una comida fuerte al día.

Abstinencia de carne: aplica para mayores de 14 años.

Oración y reflexión: se invita a dedicar tiempo a la introspección y a la vida espiritual.

Estas mismas normas también aplican para el Viernes Santo, otro de los días clave de la Cuaresma.

Una tradición vigente

En México, el Miércoles de Ceniza mantiene una fuerte presencia cultural y religiosa. Desde temprana hora, iglesias y parroquias registran alta afluencia de personas que buscan iniciar la Cuaresma con este símbolo.

La Iglesia recuerda que más allá del rito externo, lo esencial es el cambio de actitud, la solidaridad, el perdón y el compromiso personal durante este periodo.

