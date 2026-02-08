Predominará tiempo estable, intensa radiación solar y mar de fondo en la zona costera de Oaxaca (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el estado se encuentra bajo la influencia de dos sistemas anticiclónicos en niveles medios de la troposfera, lo que favorecerá condiciones de tiempo estable con cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y muy baja probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el transcurso de este domingo se prevé el desarrollo de mar de fondo, asociado con oleaje elevado a lo largo de la zona costera.

Asimismo, el ambiente se mantendrá frío durante la mañana y la noche, con mayor énfasis en zonas montañosas de la Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra Sur.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 28 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Mixteca, mínima de 8 y máxima de 26 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 12 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 22 grados.

• Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCyGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

