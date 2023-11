Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 17 al 19 de noviembre (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del 17 al 19 de noviembre de 2023 cuál es el planeta que conecta contigo este fin de semana; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos débiles.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 17 al 19 de noviembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti el fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Marte te rige en estos días, pues es el planeta del poder y la fuerza, por lo que te beneficiará en todos los aspectos de tu vida. En el ámbito laboral, tendrás éxito y podrás crecer en tu carrera profesional, pero no olvides que debes seguir preparándote. También podrás comprar una propiedad. Debes tener cuidado con los dolores de espalda y los problemas de riñón, bebe muchos líquidos para prevenir estos problemas, que podrían desencadenar otros padecimientos. En el amor, tu relación de pareja será estable. Si estás soltero, conocerás a alguien del signo de Capricornio o Leo que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 07 y 21, y tu color de la abundancia es el azul fuerte. Haz muchas compras para tu casa y para tu persona. Realiza arreglos en tu casa. Te busca un amor nuevo en estos días para salir.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este fin de semana te regirá el planeta Saturno, que significa el perdón y la resiliencia, por lo que te ayudará a sanar tus heridas emocionales y avanzar en tu vida sentimental. También, Saturno te ayudará a tener éxito en los negocios y en los proyectos nuevos que emprendas; sin embargo, es importante que no platiques tus planes para que no te llenes de malas energías. Debes tener cuidado con los problemas de la sangre y las complicaciones del corazón, te recomiendo visitar a tu médico para un chequeo. Tu mejor día es el domingo; tus números mágicos son 01 y 17, y tu color de la armonía y la belleza es el rojo fuerte. No platiques tus planes para que no te llenes de malas energías. Visita a tu médico para un chequeo. Realiza cualquier cirugía que tengas en mente para verte más juvenil. Este es un período de maduración y crecimiento para ti.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Júpiter te rige en estos días, el cual significa suerte y abundancia, por lo que te ayudará a tener éxito en todos los aspectos de tu vida. En tu trabajo tendrás la oportunidad de emprender un nuevo proyecto que te traerá mucho éxito. Sin embargo, debes tener cuidado con tus palabras y no decir nada de lo que puedas arrepentirte después. Conocerás a muchas personas nuevas y apasionadas que serán muy compatibles contigo. Tu día de suerte es el viernes; tus números mágicos son 09 y 18, y tu color de la abundancia es el amarillo. Toma con calma las decisiones que se te presenten. Empieza a hacer ejercicio para verte mejor. Realiza los trámites de pasaporte y visa americana para que puedas salir del país a disfrutar nuevas aventuras. No temas a empezar de nuevo y plantéate todos esos objetivos que deseas alcanzar.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A las personas del signo Cáncer las regirá el planeta Venus que significa amor y belleza, por lo que te traerá grandes sorpresas y cambios positivos en tu vida. Por fin podrás dejar atrás las tristezas por los malos amores y problemas personales. Entrarás en una etapa de felicidad y plenitud. Vuelve a estudiar los fines de semana y sé más profesional en tu trabajo. Tendrás recompensas por tu esfuerzo. Sin embargo, debes tener cuidado con las iras y ser más cauteloso en tus inversiones. Tu día mágico es el sábado; tus números de la suerte son 02 y 19, y tu color de la suerte es el verde. Aprovecha los cambios positivos que vienen a tu vida. Vuelve a estudiar los fines de semana. Sé más profesional en tu trabajo. Ten cuidado con las iras. Sé más cauteloso en tus inversiones. Un amor verdadero entrará en tu vida en estos días.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Leo, el planeta Neptuno te rige en estos días. Neptuno es el planeta de la inspiración y la intuición, por lo que te traerá una etapa de resurgimiento en lo laboral y aceptación en lo personal. Recibirás una propuesta de trabajo nuevo que te dará muchas satisfacciones. Este planeta también es el del diálogo, por lo que si tienes dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad, es el momento de aclararlo. Si ya no te sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz, es mejor darse un tiempo para conocer personas más afines a tu signo. Neptuno también rige todo lo relacionado a volver a estudiar una maestría. Además, estimula las aventuras en otro país o ciudad, es decir, es el momento de mover las energías en lo intelectual. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 11 y 23, y trata de usar más el color azul fuerte para atraer más la abundancia. Un amor del signo de Aries o Sagitario volverá para quedarse.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Marte te rige en estos días, el cual significa la acción y la fuerza, por lo que te ayudará a alcanzar tus metas laborales. Será un viernes de estar analizando qué quieres para tu futuro y poner todo tu desempeño posible para alcanzar tus metas. También este planeta domina todo lo relacionado a la ingeniería y el diseño, así que trata de tomar un curso de estas actitudes. Recuerda que una de las características de los Virgo es siempre alcanzar el éxito y ser terco en lo que se propone. Junto al planeta Marte, podrás lograrlo. Vendrá un dinero extra por cuestión de lotería con los números 06 y 55; tu mejor día será el sábado. Usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo. Para los Virgo que están en pareja, este planeta te dice que es el momento de dar el siguiente paso de formalizar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para un fin de semana lleno de sorpresas y cambios positivos. La Luna regirá a tu signo y te llenará de energía y creatividad para que alcances tus objetivos. En el ámbito laboral, tendrás oportunidad de demostrar tus habilidades y capacidad de liderazgo. Es posible que te ofrezcan un ascenso o una oportunidad de negocio. En el amor, si estás soltero es buen momento para conocer a alguien nuevo. Si estás en pareja, tu relación se fortalecerá y vivirás momentos muy felices. En cuanto a tu salud, debes cuidarte de los excesos, es importante que te alimentes sanamente y que hagas ejercicio con regularidad. Conseguirás un premio de la lotería con los números 21 y 39, y tu color es el rojo. Trata de no pelar con tu pareja, no puedes controlar todo, date espacio y disfruta tu relación sentimental.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mercurio es el planeta que rige a tu signo, te llenará de energía y creatividad para que alcances tus objetivos. Prepárate para un fin de semana lleno de oportunidades y cambios positivos. Saldrás de compras con la familia y seres queridos, recibes la invitación para pasear con un amor nuevo que te dejará muy impresionado. Es posible que te ofrezcan un ascenso o una oportunidad de negocio. Viste de color amarillo, en la lotería juega con los números 04 y 77. No caigas en depresiones por asuntos que no puedes controlar y mucho menos quieras aislarte en tu soledad. Debes organizar tu tiempo para que puedas alcanzar todos tus proyectos. No dejes el ejercicio y la buena alimentación porque son la base de tu vida. Ten cuidado con problemas de intestino o estomago, serán tu punto débil en estos días de descanso.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En esta fin de semana te regirá el Sol, significa que todos los sentimientos puros estarán muy presentes en tu vida: el amor llegará para sorprenderte y quedarse, además las verdaderas amistades se harán presentes. Serán días llenos de amor, amistad y prosperidad, te llenarás de energía y optimismo para que alcances tus objetivos y te sientas mejor al dejar la frustración. Juega a la lotería con los números 07 y 13, usa ropa de color naranja, y ten cuidado con robos y pérdidas. Para los Sagitario que están solteros, serán unos días de encontrar el amor con alguien de Aries o Leo que será muy compatible contigo. El fuego de tu signo es la combinación perfecta para empezar desde cero en tu vida personal, junto a cumpleaños te indica que debes de estar más positivo para que puedas realizar todos tus proyectos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás dispuesto a dar de nuevo la bienvenida a un amor del pasado, pero sé fiel y comprometido. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 21 y 30, viste de blanco para atraer la abundancia. Compras ropa y zapatos para renovar tu look. Tendrás un fin de semana lleno de cambios y oportunidades. Júpiter es el planeta que rige a tu signo, además te llenará de energía y optimismo para que alcances tus objetivos. Empiezas a madurar, tu elemento es la tierra y junto a tu planeta, son la sinergia perfecta para hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales. Piensas mucho en cómo hacer dinero, eso hace que la energía de la abundancia no llegue, te recomiendo que dejes fluir las cosas y verás cómo el dinero va llegar sin problemas para que tengas el respiro financiero que buscabas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes cuidarte de los excesos, es importante que te alimentes sanamente y que hagas ejercicio con regularidad. Vivirás un fin de semana lleno de prosperidad, crecimiento y felicidad. Saturno es el planeta que rige a tu signo, te llenará de energía y optimismo para que alcances tus objetivos. En el ámbito laboral, tendrás la oportunidad de demostrar tus habilidades y tu capacidad de liderazgo, pero deja de lado la flojera y sigue avanzando en tus estudios. Sé sincero con las personas que te rodean y no te engañes a ti mismo. Prepárate para recibir un regalo de un amor nuevo. Llegará un golpe de suerte con los números 05 y 66. Usa algo de plata para protegerte de todo lo negativo. Comprarás muebles para tu casa y disfrutar de muchas fiestas y reuniones, solo cuida tus acciones para que no tengas cruda moral.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este sábado será mágico y de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 28 y 99, agrega tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, tu color de la abundancia es el verde. Cuídate de problemas de infección de garganta y trata de comer más cítricos y vitaminas. En el amor te buscará alguien del signo de Aries, Cáncer o Escorpión que será muy compatible. Ten cuidado con los chismes entre amigos, es mejor no platicar de más. Venus y la Luna van a estar dominado tus energías, así que trata de poner tu mente en todo lo que quieres realizar para tu futuro, verás que pronto se cumplirá, esta conjunción te indica que es momento de tomar decisiones importantes de vida, como cambiarte de país, buscar un mejor trabajo, tener la convicción de buscar una pareja estable, así que esto está en tus manos.