Mujeres con cáncer exigen tratamientos y cierran AICM (11:30 h)

El grupo de cerca de 30 manifestantes inició el cierre a las 9:30 horas en la avenida Capitán Carlos León, desde Circuito Interior, obstaculizando el acceso de vehículos hacia las puertas del aeropuerto. Esto obligó a los usuarios buscar opciones para poder llegar al puerto aéreo.

Las manifestantes advirtieron que requerían la presencia del titular de las Secretaría de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer, para exponerle la la situación de peligro que viven por no recibir sus medicamentos en tiempo.

De acuerdo con los propios manifestantes, procedentes de Michoacán, el motivo de la protesta fue la exigencia del abastecimiento de medicamentos y tratamientos contra el cáncer, así como quimioterapias, tal como alertaban sus pancartas.

El Centro de Orientación Vial (Ovial), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alertó a la ciudadanía a través de sus redes sociales para que tomaran las consideraciones necesarias; mientras que el AICM hizo lo propio, exhortando a las y los usuarios a tomar las precauciones necesarias para poder llegar.

Por su parte, elementos de la policía capitalina apoyaron a las y los usuarios con trasladados a la terminal aérea desde las avenidas cercanas, a fin de evitar retrasos y la pérdida de vuelos, por lo que a lo largo de la mañana y tarde se podían ver a los vehículos oficiales realizando circuitos con aproximadamente ocho personas a bordo junto con sus maletas, gesto que las y los usuarios agradecieron, pues estaban imposibilitados a llegar por esa vía.

“Ahorita venimos con tiempo, qué bueno, pero yo creo que gente que viene ya casi para salir va a tener muchos problemas”, consideró el señor Sánchez que llegó a la Terminal 1 en una camioneta de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC y quien, pese a las alertas emitidas, refirió desconocer la situación por lo que fue una “sorpresa” encontrarse con la protesta.

“Me afecta totalmente porque ni siquiera vivo aquí en la Ciudad de México y no conozco, obviamente van a venir por mí, pero para mí es difícil externar dónde me encuentro, cómo me encuentro y a dónde voy”, refirió Martha Ramírez, procedente de Cancún; situación similar a la que se enfrentó Constanza, una joven viajera de Guadalajara que agradeció enormemente el gesto de los uniformados.

Minutos antes de las 18:00 horas, los integrantes de la Unión Nacional contra el Desabasto levantaron el bloqueo y se retiraron, dejando la vialidad libre para el acceso de vehículos a la Terminal 1 del AICM.

