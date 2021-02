Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana (22:09 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero.

Aries

Son días para analizar lo que estás viviendo y lo que quieres hacer, es decir estás en la etapa de crecer personalmente y ser mejor en todo lo que te empeñes; trata de quitar todo lo que no te deja avanzar para que puedas realizarlo. Recuerda que este 19 de febrero es luna creciente y esto te va ayudar a estimular más tu vida económica, por eso es recomendable ponerse mucho perfume antes de salir de casa y verás que todo será mas fácil. Evita pelear con tu pareja, considera que tu signo es fuego y controlador y a veces no sabe cómo convivir con quienes lo aman; así que relájate y estimula más el amor en tu relación. Será un fin de semana de reuniones y convivencia con personas muy queridas. Te viene un golpe de suerte con los números 09,13 y 55. Tima en cuenta que tu vida cambiará para mejorar.

Tauro

Viernes de mucha presión laboral y económica, recuerda que tu signo no sabe controlar los impulsos y siempre haces compras que no necesitas, así que debes retomar la austeridad y salir de tus deudas y presiones. En el trabajo hay un ambiente hostil y es porque te ven en una creciente total, evita platicar tus planes y verás que todo se realizará de la mejor manera. Este 21 de febrero empieza una de tus mejores etapas, trata de prender una veladora de color blanca y pedir al universo lo que tanto deseas y seguro será cumplido casi de inmediato. Cuídate de la garganta que es tu punto débil en estos días. Tus números mágicos serán: 01, 23 y 44. Considera que en boca cerrada no entran moscas, no platiques nada de nadie; en ocasiones la prudencia te dejará mejores experiencias.

Géminis

Ya no tengas miedo a ti mismo, recuerda que tu signo es capaz de llegar al éxito en todas las formas, pero ya no te sabotees y logra lo que tanto deseas; pon en tu mente: lo que no era para mí nunca lo será y más en lo amoroso. Dale dignidad a tu vida y no busques personas que no te quieren y solo te utilizan. Realizas una clase en línea para actualizar tus estudios académicos. Te invitan a salir de viaje para el mes de marzo, prográmate y hazlo que te ayudará mucho a renovar tus ideas. El Géminis no es doble cara así que ya quítatelo de la mente, simplemente es un signo muy versátil y con mucha inteligencia para sobrellevar las dificultades; eres el arte en persona así que estimúlate en todo momento. Te viene un dinero extra con los números 00, 23 y 55. Este 21 de febrero las energías cósmicas y la luna creciente vendrán a ti con más fuerza.

Cáncer

Este 21 de febrero será un día de cambios positivos para tu signo, por eso se recomienda que lleves ropa clara y te pongas mucho perfume para estimular la buena suerte, recuerda que a tu signo lo domina la luna y este día es de la fase creciente que te dice que no te detengas por nadie, que es el momento de crecer profesionalmente. Le das mucho tiempo a los demás y es el momento de hacerlo algo para ti. Tendrás juntas de última hora para reacomodar tu ambiente laboral; pide un aumento de sueldo que estás en tu tiempo de recibirlo. No busques tanto el amor, déjalo que llegue solo y verás que en menos de que lo piensas tendrás una pareja. Tu golpe de suerte será con los números 04, 38 y 77. Toma en cuenta que este fin de semana es momento de reinventarse en todo lo que deseas.

Leo

Tu signo está en el momento preciso de dejar todo lo que te haga daño como los vicios, los malas amistades y ese amor que no te valoró. Recuerda que a veces a los Leo les cuesta mucho trabajo alejarse de lo negativo porque les de miedo no sentirse importantes, pero es la hora de llenarse de buenas energías. Este 21 de febrero, junto con la luna creciente, tu signo dice que salgas a caminar, te comuniques con lo divino y pidas lo que tanto deseas y verás que se cumplirá. Viernes de mucho trabajo atrasado y ponerse al día en todo. Tu golpe de suerte será con los números 05, 43 y 29. Te llegará un dinero extra. Para los Leo que están solteros les puede llegar un embarazo, así que a tomar todas las precauciones para que no caer en nada de eso. Tu frase siempre debe ser: “Soy un triunfador en todo lo que yo realice”.

Virgo

Recuerda que tu signo tiene el poder de cambiar lo práctico con lo ideal, es decir de realizar cualquier tarea que tu mismo te impongas, pero tu punto débil es no saber confiar en los demás para poder realizar las labores. Considera que Virgo necesita de un equipo de trabajo y rodeado de personas que lo ayuden a crecer más profesionalmente, así que desde ya empieza a juntar a la gente idónea para que crezcas en tu ámbito laboral y tus proyectos. No busques tanto a ese amor, si no está contigo es que no eres su prioridad. No te pelees con nadie, da tu tiempo a quien lo merezca. Te llega un premio por lotería con los números 02, 19 y 77. Sé más cauteloso en asuntos legales, no confíes tanto en los abogados. Tu frase es: “Debemos ser perfectos así”. Este 21 de febrero se te recomienda prender una vela blanca e invocar lo que tanto deseas y verás que será cumplido.

Libra

Ya no te quejes por lo que no te llega, mejor disfruta lo que ya tienes. Recuerda que tu signo es muy mental y eso te hace atraer lo que piensas, así que es mejor poner en orden tus ideas y visualizar tu éxito en todo lo que realices. Te llega la oportunidad de crecer más en lo profesional, pero tendrás que tomar una decisión de cambiar tu actual residencia. Cuida tu salud que es lo más importante que tienes. Este 21 de febrero la luna creciente te ayudará a realizar tus planes profesionales, solo prende una vela de color rojo y pide lo que tanto deseas; verás que se cumplirá de inmediato. En el amor te das demasiado y eso te hace no sentirte bien con tu pareja, así que aprende a vivirlo. Tus números de la suerte son 01, 28 y 77. Tu frase es: “No desperdiciaré la oportunidad que me da la vida”.

Escorpión

Es el momento de darte permiso de disfrutar, ya no te frenes por el qué dirán y los miedos de tu interior. Trata de reinventarte en todo tu ser espiritual. Este 21 de febrero se juntarán las energías positivas que te ayudarán a alcanzar el éxito. Te invitan a formar parte de una campaña política o trabajar en el servicio público. Recuerda que tu signo es muy bueno para todo lo relacionado a ser líder social, así que acéptalo. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Para los Escorpión que no tienen pareja serán días para disfrutar mucho la soltería y para salir con muchas personas a divertirse, pero sin compromisos. Tus números de la suerte son 04, 37 y 88. Cuida tu sistema respiratorio y trata de comer más alimentos con vitamina C para que estés saludable y fuerte para tu trabajo.

Sagitario

Tu signo siempre priorizará mantener su independencia como persona, es decir, buscará la solvencia en todo momento para ser libre y feliz, pero pocas veces se ata a algún proyecto de vida. Ese estilo de vida puede hacer que sea blanco de malas energías y envidias, pero no debes dejar que te afecten mientras seas feliz. Este 21 de febrero te recomiendo prender una vela de color blanco y pedir a tu ángel guardián que te proteja de cualquier mala intención. Te llega una invitación de viaje en estos días, acéptala. Aunque no estás en busca de pareja, en estos días aparecerá alguien en tu vida que podría hacerte cambiar de opinión sobre un compromiso y estabilidad. Tus números de la suerte son 01, 56 y 87. Tu frase: “La fuerza más poderosa es la fuerza divina. Ahora que lo sé, nadie ni nada me vencerá”

Capricornio

Fin de semana de estar algo pensativo por todo lo que has vivido últimamente. Recuerda que tus decisiones son las que muchas veces te llevan por lugares que no quieres recorrer, así que trata de aprender de tus errores. Tus frases de estos días son: “Me perdono a mí y le pido perdón a los que ofendí” y “Seré sensato, prudente y humilde simplemente para no sufrir conmigo mismo”. Te llega la propuesta para un trabajo nuevo que será muy atractivo. Ya no busques el reconocimiento de los demás y solo enfócate en estar bien contigo mismo. Te llega un dinero extra con los números 03, 28 y 66. Este 21 de febrero te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas al universo lo que tanto deseas, verás como será cumplido de inmediato. En el amor te busca alguien del signo de Aries o Virgo para volver.

Acuario

Recuerda que el que mucho abarca poca aprieta, así que trata de organizar más tu tiempo y no tomes compromisos que no vas a poder llevar acabo. Te llega la invitación de salir de viaje con tus amigos para el mes de marzo. Pones en orden todos tus papeles para tramitar un crédito para un departamento o una casa. Cuídate de las envidias, te recomiendo que este 21 de febrero prendas una vela de color blanco para que le pidas protección tu ángel guardián y verás como te sentirás mejor. Te llega un regalo que no esperabas por parte de una persona especial. En el amor seguirás con tu pareja muy estable y con mucha pasión a su alrededor. Tu frase para estos días es: “Seré lo que deseo y seré constante en mis objetivos hasta realizarlos. La paciencia será mi virtud”. Tus números de la suerte son 06, 12, y 80.

Piscis

Tu mejor época está a punto de empezar. Tu signo es el más espiritual y bendecido por Dios por ser un pescado y por eso debes tratar de estar siempre en comunión con lo divino. Serán días de estar algo pensativo con tu pareja sentimental, no sabrás si seguir o no adelante con tu relación. Pero lo que tienes que hacer es calmarte y solo dejar que las energías del amor fluyan a tu alrededor. Mandas a arreglar un asunto legal en el que saldrás victorioso. Cuida tu salud, pues aunque casi no te enfermas es importante que te protejas. Tu golpe de suerte será con un nuevo proyecto de trabajo y la llegada de un dinero extra con los números 03, 28 y 77. Tu frase es: “Hoy conozco mis fallas, las corrijo y aprendo a través del cambio positivo en mi vida”. Te llega una sorpresa por parte de alguien especial.

Publimetro

Compartir