Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 13 al 16 de mayo (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana cuál es tu carta del tarot que te guiará para que consigas el crecimiento económico que mereces, solo te recomienda ser prudente para que no caigas en chismes con tus compañeros del trabajo porque no todos te quieren ver triunfar.

Sabrás también quién es tu mejor compatibilidad para el amor, para que de una vez por todas tengas la estabilidad emocional que deseas con un amor que te corresponda y no esté contigo solo por un interés material.

Mhoni Vidente también te dice cuáles son tus colores de la abundancia y tus números de la fortuna para que los uses en los juegos de azar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Diablo” es la que te tocó en el tarot, la cual te trae cambios fuertes y positivos en tu trabajo, así que prepárate para enfrentar nuevos retos y aprovecha las oportunidades. Recuerda que a veces es mejor estar solo que mal acompañado, rodéate de personas que te hagan sentir bien. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 19 y el 23; tus colores de la suerte son el verde y el amarillo, y tus signos más compatibles para el amor son Capricornio, Acuario o Sagitario. Te esperan días de mucha energía, pero ten cuidado de no compartir tus planes a futuro para evitar contratiempos. Cuida tu estado de ánimo y evita el estrés. Te llega una oportunidad de trabajar en publicidad o proyectos políticos. Ten cuidado con un amor del pasado que te guarda rencor y podría intentar hacerte daño, así que mejor arregla las cosas por las buenas y evita conflictos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “Los Amantes” en el tarot indica para tu signo una fuerte conexión con tu pareja, por lo cual los solteros Tauro encontrarán a su pareja ideal. Este es un buen momento para trabajar en comunicaciones o relaciones públicas, donde tendrás mucho éxito. Sigue celebrando tu cumpleaños rodeado de tus seres queridos. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 03 y el 28; tus colores de la suerte son el azul y el blanco, y tus signos más compatibles para el amor son Capricornio, Virgo y Libra. Te esperan días de mucho trabajo y algunos problemas legales. Eres el más fuerte del Zodiaco y todos te buscan para pedirte consejos, pero no cargues con las energías malas y los problemas de los demás. Estás pensando en mudarte de casa o departamento. Sé que cambiar de trabajo puede ser difícil, pero si no te valoran, busca nuevas oportunidades.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mago” en el tarot, por lo que es hora de que dejes de lado los pensamientos negativos y la frustración que te impiden avanzar, esta carta te anima a buscar un nuevo trabajo mejor, reinventarte y sacar lo mejor de ti. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 08 y el 26; tus colores de la suerte son el blanco y el naranja, y tus signos más compatibles para una relación son Aries, Libra y Acuario. Te esperan días con muchas tareas pendientes y resolver problemas laborales. Un amor del pasado regresa para pedirte otra oportunidad, recuerda que tu signo suele dominar las situaciones amorosas por ser dual, así que maneja la situación con cuidado. Tendrás la oportunidad de viajar esta semana, lo que te vendrá muy bien para descansar. Evita peleas con tus padres, ellos solo quieren lo mejor para ti. Deja de ser tan posesivo con tus cosas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Bastos” en el tarot te trae fuerza para tomar decisiones positivas. Te ofrecerán un cambio de puesto en tu trabajo, acéptalo, ¡te irá genial! Un amor de lejos te busca para tener una relación formal. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 04 y el 15; tus colores de la suerte son el rojo y el verde, y tus signos más compatibles para el amor son Escorpión, Acuario y Aries. Te sentirás un poco agotado por el estrés laboral, habrá reuniones en el trabajo para reacomodar puestos y jerarquías. Te comprarás ropa y zapatos para cambiar tu look. Deja de dar consejos a quien no los quiere escuchar, recuerda que cada uno debe resolver sus propios problemas. Es un buen momento para que pongas un negocio. Los Cáncer casados podrían tener problemas de celos, traten de solucionarlo sin dramas. Recibirás una mascota que te dará mucha felicidad.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No te dejes manipular por nadie, te indica la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, sé auténtico y siempre busca tus ideales. Esta carta también te recomienda salir a caminar bajo el Sol y tener más contacto con la naturaleza para sentirte más fuerte. Tu signo está hecho para ser un gran líder y acumular fortuna. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son el 05 y el 10; tus colores de la suerte son el amarillo y el naranja, y tus signos más compatibles para el amor son Escorpión, Sagitario y Aries. Pide un deseo este 13 de mayo, se cumplirá casi de inmediato. Un familiar te buscará para pedirte ayuda económica. No insistas con esa persona que no te quiere, es mejor cerrar círculos y seguir adelante, recuerda que tu signo es el más apasionado y, por lo tanto, el más infiel. Si quieres seguir con varias personas a la vez, sé honesto y no tengas compromisos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Carruaje” en el tarot te indica que estás en el momento perfecto para crecer y ser alguien en la vida. Es hora de pensar más en tu futuro y dejar atrás a las personas tóxicas que te impiden avanzar. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 25 y el 33; tus colores de la suerte son el blanco y el rojo, y tus signos más compatibles para una relación son Virgo, Capricornio y Aries. Supera tus límites, no tengas miedo de ir más allá. Tendrás que ponerte al día con pagos atrasados y deudas. Recibirás una invitación para un viaje familiar. También tramitarás tu residencia y visa. Es importante que continúes actualizando tus estudios para mantenerte a la vanguardia. No seas tan dramático en tu vida diaria y aprende a soltar las situaciones que no puedes controlar. Recuerda que “somos lo que comemos”, así que lleva una alimentación más saludable.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta “El Juicio”, lo que implica que podrás arreglar asuntos pendientes. Es momento de que cierres ciclos, libera tu mente de cargas y enfócate en lo nuevo que está por llegar. Mantén la discreción en el ámbito laboral, alguien cercano a ti podría estar tramando algo en tu contra. Confía en tu intuición y aléjate de las energías negativas. Un cambio de aires te ayudará a relajarte y encontrar nuevas perspectivas. Tus números de la suerte son 09 y 27; la fortuna te llega con los colores amarillo y naranja, y Acuario, Piscis y Géminis son tu mejor compatibilidad. Se avecinan días importantes relacionados con tu carrera. Podrían surgir oportunidades que te lleven a cambiar de residencia. Un viejo amor busca reavivar la llama, analiza con calma la situación antes de decidir.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana tus números de la suerte son 01 y 12; tus colores de la fortuna son rojo y azul, y la mejor compatibilidad para el amor la tendrás con Piscis, Cáncer y Virgo. Te tocó el “As de Oros”, y esa carta trae consigo abundancia y oportunidades en el ámbito laboral, no temas dar ese paso que tanto has deseado y emprende nuevos proyectos, es el momento para materializar tus sueños y alcanzar el éxito que mereces. Época ideal para acrecentar tu patrimonio, aprovecha esta ola de abundancia para asegurar tu futuro y darte la vida que siempre has deseado. La justicia estará de tu lado y obtendrás resultados favorables, no tengas miedo de actuar y defender tus derechos. Te has sentido utilizado en tu relación actual y la duda te invade, es momento de analizar con calma la situación y buscar el consejo de tus seres queridos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Un cambio de hogar está próximo, prepárate para recibir nuevas energías y vibrar en un ambiente renovado, este cambio te traerá paz, armonía y nuevas oportunidades. En el tarot te tocó la carta de “La Estrella”, la cual te trae un mensaje de esperanza y nuevos comienzos, así que suelta lo que ya no funciona y avanza con la frente en alto. Visualiza lo que deseas lograr, crea un plan y ponte en acción. Es hora de evaluar tu negocio, si no da los resultados esperados, no tengas miedo de reinventarte. La perseverancia y la creatividad serán tus mejores aliadas en este camino. Aries, Leo y Libra son tu mejor compatibilidad para buscar el camino del amor; la surte te llega con los números 14 y 17, y la fortuna la conseguirás con los colores rojo y amarillo. Hay personas que podrían estarte enviando malas vibras, protégete con un amuleto.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” trae un mensaje de paz y equilibrio, toma las cosas con calma, aprende de tus errores y deja atrás las cargas del pasado. La vida es un ciclo de aprendizaje y crecimiento, no vale la pena aferrarte a aquello que no te hace bien. Te proponen mudarte a otro país; si has soñado con vivir nuevas experiencias y explorar otras culturas, esta podría ser la oportunidad perfecta para ti. Si tienes asuntos pendientes con una expareja, busca dialogar para encontrar la paz; hablar con franqueza y respeto te ayudará a cerrar heridas y seguir adelante con tu vida, no permitas que las preocupaciones te dominen. Leo, Tauro y Virgo son los signos con los que tendrás la mejor compatibilidad amorosa; la abundancia te llegará con los colores verde y amarillo, y tus números de la surte son 12 y 45.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuidado con jugar con dos amores a la vez, si no estás seguro de tus sentimientos, lo mejor es ser honesto, recuerda que las relaciones sanas se basan en la confianza, el respeto y la comunicación. Te tocó en el tarot la carta de “El Ermitaño” que te trae un mensaje de introspección y toma de decisiones. Analiza tu vida, identifica aquello que te hace feliz y aquello que no, toma las riendas de tu destino. No busques excusas para postergar tu felicidad, la dicha está en tus manos y solo tú tienes el poder de alcanzarla. Tus números de la suerte son 02 y 20; el verde y rojo son tus colores de la prosperidad, y la compatibilidad para el amor te llega con alguien de Tauro, Géminis o Libra. La energía estará a tu favor y tendrás éxito en cualquier proyecto, aprovecha esta vibra para tomar decisiones importantes o emprender nuevos retos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu ambiente laboral podría estar tenso debido a chismes y rumores, mantén la calma, sé prudente y evita involucrarte en estas situaciones; mejor enfócate en tu trabajo y demuestra tu profesionalismo. El 11 y 23 son tus números de las prosperidad; viste de blanco y naranja para tener éxito estos días, mientras que Cáncer, Leo y Libra son tu mejor opción para conseguir el amor leal. La carta de “El Mundo” te trae un mensaje de éxito, plenitud y realización. Es momento de que tomes decisiones con seguridad y confianza en tus capacidades, no dejes que los pensamientos negativos te detengan. Recuerda que llevas el éxito en la sangre y tienes todo lo necesario para alcanzar tus metas. Estás listo para formalizar una relación y construir un futuro estable junto a tu pareja. El compromiso y la familia serán temas importantes en esta semana.

