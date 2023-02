Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un fin de semana para retomar tus acciones de progreso en lo laboral y pensar qué debes hacer en tu futuro para estar mejor económicamente. Recuerda que el elemento de tu signo es el fuego y eso te vuelve muy intenso en sus metas, así que no dudes y pon en acción lo que necesitas, como un mejor trabajo, seguir estudiando, ser más ordenado con tus pendientes y tener cultura del ahorro para construir tu patrimonio. Será un fin de semana de trabajo extra y la llegada de dinero extra por unas deudas. Te buscará un amor que está molesto contigo, solo trata de ser más honesto y sanar esa relación sentimental. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18. El mejor consejo es que no pierdas la serenidad y respondas con agresión a cualquier crítica y reclamo hacia ti, mantente en calma y actúa con prudencia.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un viernes de estar con varias presiones de trabajo que, a veces, piensas en dejar todo y salir huyendo, pero debes entender que tu signo está hecho de fortaleza. Podrás con todas las dificultades porque tu elemento es la tierra y como buen toro esto te hace más inteligente que los demás signo del Zodiaco, así que cada vez que sientas una presión o problema, solo pon en acción tu mentalidad y verás que pronto se solucionará. Te llegará una propuesta para volver a estudiar los fines de semana, retoma tu preparación, eso te hará más fuerte. Ya no seas tan ahorrativo en tu persona, recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 55. Tener una pareja sentimental es una prioridad para ti, eso está bien, pero que no se vuelva una obsesión que te provoque depresión.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Una de las mejores cualidades que tiene tu signo es la comunicación y el servicio social por ser el gemelo del Zodiaco, siempre te hace sentir con capacidad de entender a todos los que te rodean y poder ayudar en su formación. No olvides que tendrás más capacidad para enfrentar tus retos si continúas con tus estudios. Serán unos días de estar un poco melancólico y de entender que lo que te pasa es para que seas mejor persona. Este fin de semana cambiarás de look, renovarás tu celular y verás que personas más compatibles contigo llegarán a tu vida para una relación amorosa. Recibirás un dinero extra por la lotería con los números 02 y 14; trata de ser más cauteloso con tu dinero, pues te lo desean mucho. Harás trámites de visa y pasaporte este fin de semana para poder salir del país. Ya no le des tanta importancia a los chismes que inventan.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de entregarte totalmente a tus tareas y pendientes personales, serán unos días de estar actualizando todo lo relacionado con tus estudios y trabajo para ponerte al día y ya no sentirte tan presionado. Recibirás una invitación a una comida con un amor nuevo, trata de salir y olvidar a tu expareja, recuerda que siempre el amor llegará, solo que a veces tu signo lo bloquea pensando en el pasado. Este fin de semana usa ropa de colores fuertes para atraer más el amor y la suerte. Una recomendación, si eres hombre de signo Cáncer, no busques una pareja que se parezca a tu madre, y si eres mujer, no busques un hombre que sea tu hijo; ten presente que las parejas son para construir, no para destruir. No compres nada que no vas utilizar, recuerda que tu signo está en etapa de ahorro. Tus números de la suerte para la lotería son 16 y 70.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Como buen signo de fuego, te gusta sentirte amado y correspondido y estás en ese momento de tu vida con un amor que llegará. A veces la soberbia domina a tu signo y hace que busques el reconocimiento en tu ámbito laboral, eso está bien, pero también es bueno dejar a un lado el ego y aprender a vivir en la humildad, te ayudará a tener más personas positivas en tu entorno laboral. Máxima alerta con un amor del pasado que te buscará para volver, es mejor dejarlo atrás. Decidirás trabajar los fines de semana para poder comprar lo que tanto deseas. Te invitarán a salir de viaje; asiste, que eso te ayudará a renovar energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 14. Recuerda que estás en tu etapa de magnetismo, es decir, todo lo que desees vendrá a tu vida, no dudes tanto y arriésgate.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ahora que estás a la mitad de tu proyecto de vida, no se vale rendirse; recuerda que tu signo es del elemento tierra y eso los hace más perseverantes, pero, a su vez, indecisos, así que este fin de semana llénate de las mejores energías y pon más entusiasmo a todo lo que realizas, verás que podrás conseguir el éxito. Te llegará la oportunidad de renovar tu negocio o decidir irte a otro trabajo, pues las puertas de la abundancia vendrán a ti. Te buscará un familiar para pedirte un consejo moral, trata de cuidarte de la envidias y mal de ojo, así que no platiques tanto a los demás para que así se corte esa corriente negativa. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29, y te llegará un dinero extra en estos días. Te aconsejo controlar los nervios, empezar una rutina de ejercicio y mejorar tu alimentación para verte mejor.

Empezar una conversación ¿Tienes Algo Que Decir? Deja Un Comentario Y Haznos Saber Lo Que Piensas Sé el primero en comentar Abrir ajustes de privacidad de anuncios Esta página web almacena cookies en su ordenador. Las cookies se usan para recopilar información sobre su forma de interactuar con esta web y nos permite acordarnos de usted. Usamos esta información para mejorar y personalizar su experiencia de navegación y para los análisis y mediciones de los visitantes tanto en la web como en otros medios de comunicación. Para saber más sobre las cookies que usamos, consulte nuestra Política de Privacidad. Habilitar anuncios personalizados Cerrar los ajustes de privacidad de los anuncios

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ante todo, debes tener serenidad porque tu signo es el equilibro de todos los que te rodean, aunque a veces te hacen sentir que estás en una etapa de desesperación. Por eso te recomiendo salir a caminar o ir de compras, recuerda que te tienes que consentir para que te sientas más querido y mejor contigo mismo. Si ese amor no te valora, ya dile adiós y verás que te vas a quitar un peso de encima. Será un viernes de mucho trabajo y presiones por cambios de puestos y proyectos. Te buscan para invitarte a una campaña política por tu conocimiento en redes sociales. No busques tanto el dinero, deja que llegue a tu vida, a veces tu mismo pensamiento bloquea la abundancia. Tus números de la suerte son 04 y 33, y tus colores el azul y blanco. Cambias de look estos días para lucir más renovado y juvenil.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El dinero y la sexualidad son las palabras que definen tu fin de semana, así que el dinero va a llegar a ti, solo trata de ser más ahorrativo y no intentes comprar el amor ni las amistades. Recuerda que tu signo siempre busca la aceptación y a veces intentas comprarla, pero mejor busca tener a personas sinceras en tu vida y que te quieran. La sexualidad significa que te buscarán amores del pasado y presente, pero sin intención de un compromiso; eso está bien, solo trata de no ilusionarte con promesas que no son verdaderas. Te proponen un trabajo para los fines de semana, debes aceptar porque te irá muy bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 27, usa más los colores rojo y verde para atraer la abundancia. Te recomiendo no caer en excesos de todo tipo, debes mantener tu mentalidad y acciones en lo positivo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Eres el ser más adorable del Zodiaco, eso te hace tener una gran personalidad atrayente de todos los que te rodean, pero está el lado opuesto: como los demás te ven siempre feliz, envidian tu estabilidad emocional. Por eso nunca debes confiar demasiado en los demás y guardar un poco de tu éxito para no llenarte de energías negativas. Será un fin de semana de mucha carga de trabajo y más porque debes entregar proyectos importantes, por eso trata de administrar mejor tu tiempo. Te invitan a salir de paseo este sábado, es tiempo de estar con tu familia porque atraviesas una etapa de mucha salud y bienestar. Te llega dinero extra por comisiones o pago de deudas. El amor estará presente, recuerda que eres fuego, así que es tiempo de sentirte pleno y enamorado. Tus números de la suerte son 11 y 29, y tus colores de la abundancia rojo y gris.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para poner en orden todo lo que te rodea, tu signo es muy detallista y por eso es tiempo de poner en orden todos tus documentos para el pago de impuestos. Te invitan a salir de viaje cerca de tu ciudad, debes ir porque eso te ayudará a renovar las energías. Un amigo te va a pedir dinero prestado, trata de no hacerlo para que no te robe la suerte. Extrañas mucho un amor que está lejos, trata de hablarle para que se acorte esa distancia. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 30, trata de usar más los colores azul y blanco en estos días. Como tu elemento es la tierra, necesita del reconocimiento de los demás para seguir avanzando. No seas tu propio enemigo, mejor aprende a controlar tus impulsos, recuerda que nadie es perfecto y se vale equivocarse y pedir perdón para sanar el alma.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 66, te aconsejo usar los colores rojo y amarillo para estimular la abundancia. Seguirás con los festejos, recuerda que estás en uno de tus mejores momentos, por eso te recomiendo que te pongas ropa nueva en tu cumpleaños, prendas una vela roja para que la fortuna te acompañe. El viernes tendrás mucha presión por trabajo atrasado, por eso debes ponerte al corriente con tus labores de trabajo y escuela. Trata de controlar tu carácter con tu pareja, tienes impulsos muy repentinos y eso te hace pelear sin razón. Eres amable y el mejor amigo del Zodiaco, pero a la hora de comprometerte en una relación te da miedo o sientes que tu independencia se acabará, mejor comparte tu viaje de vida con la pareja ideal y verás que la felicidad será tuya y no hay nada qué temer.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el más responsable y profesional, por eso debes poner el ejemplo a los demás, así que tienes que estar muy tranquilo con tus sentimientos para que puedas a avanzar en todo lo que deseas. Te invitan a dar clases los fines de semana, acepta para que tengas ingresos extra que te ayudarán mucho en este momento. Ten cuidado con problemas de hormonas y nervios, lo mejor es ir con tu médico. Viernes para festejar a un familiar, será un día lleno de alegrías y sorpresas para tu vida amorosa. Ya no caigas con tu expareja, recuerda que no tiene corazón y te lastimará de nuevo, es mejor decirle adiós para siempre y conocer personas más compatibles con tu forma de ser. Tu golpe de suerte será este sábado, así que trata de vestirte de blanco y azul para atraer la abundancia y usar los números 05 y 23 en lotería.