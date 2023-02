Falta de política aeronáutica da pie a quiebra de aerolíneas: ASPA (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. La ausencia de una verdadera política aeronáutica de Estado en el país ha tenido que ver con la quiebra no solo de Aeromar, sino de todas las empresas de aviación que han dejado de operar en México, aseguró el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Humberto Gual.

“Ahí está Mexicana, Alegro, Taesa, Aviacsa ha sido por la ausencia de una legislación en materia aeronáutica y evidentemente pone en la incertidumbre a los usuarios y a los trabajadores”, lamentó.

Reiteró su afirmación de que México es uno de los peores países en el mundo para la aviación y el resultado es la quiebra de varias empresas aeronáuticas.

“No les preguntan a los que sí sabemos, a los que vivimos de la aviación, en México tenemos talento, directores de prácticamente todas las instituciones a nivel internacional, de los más altos niveles, directores de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), de Oaci (Organización de Aviación Civil Internacional), y no nos preguntan para la legislación, evidentemente salen verdaderos franquensteins en materia aeronáutica”, condenó el piloto.

HUELGA EN AEROMAR COMPLICA PANORAMA

Sobre la situación de la aerolínea, el presidente de la comisión de derecho aéreo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), Francisco Serrano Orozco, lamentó que los trabajadores se hayan ido a huelga.

Comentó que la gestión administrativa en Aeromar no fue la mejor y no podría pretextar el descenso a categoría 2 de la aviación, pues en la misma condición están el resto de las aerolíneas nacionales y estas van bien, dentro de todas las dificultades que enfrenta el sector.

“Sé que está en pláticas con algunos inversionistas, pero no se han concretado. Obviamente la acción de los pilotos, lejos de tratar de ayudar a buscar una solución, va a ser la tumba porque va a pasar igual que con Mexicana y las otras líneas, que gracias a los sindicatos, una situación gravísima se convierte en mortal.

“No digo que esté fácil, ni que haya habido buena gestión, pero ese es una agravante. Imagínese, un día no me dejan operar en el AICM, no puedo operar, me quedó sin capital, podría tratar de conseguir fondos, pero al día siguiente tengo huelga y primero van los derechos de los trabajadores, pues estoy fritísimo”, explicó el también piloto aviador.

La única salida que vislumbra para Aeromar, continuó, es que consiguiera socios inversionistas, pero ante las condiciones que tendrá la empresa con el estallamiento de la huelga, si alguien tuviera interés en invertir en aviación en el país, lo mejor sería hacer una nueva aerolínea, “por eso Mexicana nunca jaló, no se pudo rescatar”.

El miércoles pasado, la aerolínea Aeromar anunció el cese de operaciones definitivo por una crisis económica, que atravesaba desde hace varios años.

‘Aerolínea de Sedena operará ya en este año’

Al asegurar que el Gobierno de México avanza en la creación de Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea pública a cargo del Ejército mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que antes de que concluya este año ya estará en operaciones.

“Estamos viendo lo de la creación de Mexicana de Aviación, estamos en ese proceso, se va avanzando. Estamos pensando que antes de que concluya el año ya esté volando de nuevo. Sí (volará) con 10 aeronaves”, dijo.

El primer mandatario indicó que se están revisando algunos bienes para que no haya conflicto algún conflicto legal. Aseguró que los trabajadores tanto en activo como jubilados, ya aceptaron la propuesta.

