México se levanta; 35 ciudades confirman participación en marcha nacional (19:00 h)

*ACAPULCO* Asta bandera 7:00 am
*AGUASCALIENTES* Plaza Patria 10:00 am
*CDMX* Ángel de la Independencia al Zócalo 11:00 am
*CD. JUÁREZ* En la X 4:00 pm
*CELAYA* Antiguas Instalaciones de la Feria hacia Jardín Principal 10:00 am
*CHETUMAL* Del Museo de la Cultura Maya al Palacio de Gobierno del Estado 5:00 pm
*COMITÁN DE DOMÍNGUEZ* De la Miguel Alemán al Parque Central 10:00 am
*CUERNAVACA* En Catedral 11:00 am
*CULIACÁN* La Lomita 5:00 pm
*DURANGO* Av. 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 10:00 am
*ENSENADA* Explanada del Centro de Gobierno del Estado 4:00 pm
*GUADAJAJARA* Parque Agua Azul 12:00 pm
*HERMOSILLO* Palacio de Gobierno 11:00 am
*LEÓN* Jardín Principal (frente a Palacio Municipal) 4:00 pm
*MÉRIDA* Del Remate de Montejo al Monumento a la Patria 9:00 am
*MEXICALI* Centro Cívico 4:00 pm
*MONCLOVA* “Rallador de Queso” Blvd. Madero 6:00 pm
*MONTERREY* Explanada de los Héroes 11:00 am *OAXACA* Zócalo 3:45 pm
*PACHUCA* En el Reloj Monumental 7:00 pm
*PLAYA DEL CARMEN* Del Parque Fundadores al Antiguo Palacio Municipal 4:00 pm
*PLAYAS DE ROSARITO B.C.* Av. José Haros Aguilar 2:00 pm *PUEBLA* Palacio Municipal 12:00 pm
*QUERÉTARO* Jardín Guerrero 4:00 pm
*SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS* Por definir
*TANTOYUCA* Glorieta Francisco I. Madero, frente a pizza mia 8:00 am
*TAPACHULA* Por definir
*TIJUANA* Glorieta Cuauhtémoc 4:00 pm
*TLALNEPANTLA DE BAZ* Explanada Municipal 10:00 am
*TORREÓN* Por definir
*TUXTLA GUTIÉRREZ* Del Parque Bicentenario al Congreso de la Unión 9:00 am
*VERACRUZ* Los Portales (frente a la Casa de Gobierno) 11:00 am
*VILLAHERMOSA* Abajo del MUSEVI 11:00 am
*XALAPA* Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno, Calle Enriquez, S/N 11:00 am
*ZAMORA* Glorieta de 5 de Mayo 9:00 am
Deja un comentario