México se levanta; 35 ciudades confirman participación en marcha nacional (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre.

MÉXICO SE LEVANTA⚠️

Actualización 5 Nov

35 ciudades participantes:

*ACAPULCO* Asta bandera 7:00 am

*AGUASCALIENTES* Plaza Patria 10:00 am

*CDMX* Ángel de la Independencia al Zócalo 11:00 am

*CD. JUÁREZ* En la X 4:00 pm

*CELAYA* Antiguas Instalaciones de la Feria hacia Jardín Principal 10:00 am

*CHETUMAL* Del Museo de la Cultura Maya al Palacio de Gobierno del Estado 5:00 pm

*COMITÁN DE DOMÍNGUEZ* De la Miguel Alemán al Parque Central 10:00 am

*CUERNAVACA* En Catedral 11:00 am

*CULIACÁN* La Lomita 5:00 pm

*DURANGO* Av. 20 de Noviembre y Cuauhtémoc 10:00 am

*ENSENADA* Explanada del Centro de Gobierno del Estado 4:00 pm

*GUADAJAJARA* Parque Agua Azul 12:00 pm

*HERMOSILLO* Palacio de Gobierno 11:00 am

*LEÓN* Jardín Principal (frente a Palacio Municipal) 4:00 pm

*MÉRIDA* Del Remate de Montejo al Monumento a la Patria 9:00 am

*MEXICALI* Centro Cívico 4:00 pm

*MONCLOVA* “Rallador de Queso” Blvd. Madero 6:00 pm

*MONTERREY* Explanada de los Héroes 11:00 am

*OAXACA* Zócalo 3:45 pm

*PACHUCA* En el Reloj Monumental 7:00 pm

*PLAYA DEL CARMEN* Del Parque Fundadores al Antiguo Palacio Municipal 4:00 pm

*PLAYAS DE ROSARITO B.C.* Av. José Haros Aguilar 2:00 pm

*PUEBLA* Palacio Municipal 12:00 pm

*QUERÉTARO* Jardín Guerrero 4:00 pm

*SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS* Por definir

*TANTOYUCA* Glorieta Francisco I. Madero, frente a pizza mia 8:00 am

*TAPACHULA* Por definir

*TIJUANA* Glorieta Cuauhtémoc 4:00 pm

*TLALNEPANTLA DE BAZ* Explanada Municipal 10:00 am

*TORREÓN* Por definir

*TUXTLA GUTIÉRREZ* Del Parque Bicentenario al Congreso de la Unión 9:00 am

*VERACRUZ* Los Portales (frente a la Casa de Gobierno) 11:00 am

*VILLAHERMOSA* Abajo del MUSEVI 11:00 am

*XALAPA* Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno, Calle Enriquez, S/N 11:00 am

*ZAMORA* Glorieta de 5 de Mayo 9:00 am

Playera blanca

Sombrero en honor a Carlos Manzo

15 de noviembre

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir