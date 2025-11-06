Adán Augusto limita área de foto tras ser captado viendo noticias deportivas (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Luego de que lo captaran mirando deportes, el senador Adán Augusto López limitó aún más el área designada para fotógrafos.

Este miércoles, luego de que al coordinador de la Junta Política de la Cámara Alta lo captaron mirando noticias deportivas en su tablet, el personal de resguardo parlamentario del recinto limitó el espacio de los reporteros gráficos hagan su trabajo, ahora sólo tienen acceso a una zona en la que pueden retratar a la Oposición, no a Morena.

Esta es la tercera ocasión en que el personal de resguardo del Senado limita la labor de la prensa gráfica, la primera cuando la Oposición desplegó mantas acusando a Morena de “narco partido” (24 de septiembre), y la segunda, cuando captaron al exgobernador de Tabasco mientras miraba un partido de La Champions.

En comparecencia de Hacienda, Adán mira la Champions

El 1 de octubre, durante la comparecencia del titular de Hacienda en el Senado, el coordinador de la bancada morenista fue fotografiado mientras miraba un partido de La Champions.

Ese día, mientras Édgar Amador Zamora participaba en la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, López Hernández miraba el duelo entre el PSG y el Barcelona.

A Hernández López lo captaron durante el posicionamiento de la bancada del PRI -a cargo de Carolina Viggiano-, a lo dicho por el secretario de Hacienda. El duelo corresponde a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Cabe destacar que, para que López Hernández disfrutara del juego durante casi 40 minutos tenía 2 posibilidades: mediante la aplicación de Caliente, que tenía los derechos exclusivos de transmisión del duelo en México, o mediante una transmisión pirata.

En días recientes el exsecretario de Gobernación en el sexenio de López Obrador ha estado en el centro de la polémica por varios temas, el primero de ellos, su relación con Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad en Tabasco, y que hoy está en prisión preventiva por presuntamente dirigir el grupo delictivo “La Barredora”.

24 Horas

