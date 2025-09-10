México rescata empate al final ante Corea del Sur (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. La Selección Nacional de México finalizó su gira de septiembre por Estados Unidos con un partido amistoso ante Corea del Sur, en Nashville, Tennessee, en partido amistoso ante un rival ya confirmado para la justa de la Copa del Mundo 2026.

Con un dramático gol de Santiago Giménez al final del encuentro, la Selección Nacional de México empató 2-2 para finalizar sin triunfos la fecha FIFA de septiembre luego de sus encuentros ante Japón y Corea del Sur.

Pese al buen primer tiempo del conjunto de Javier Aguirre, el Tricolor no pudo sostener la ventaja mínima adquirida en los 45 minutos iniciales, para apenas lograr el empate final, tras una rápida reacción de los asiáticos que en un lapso de 10 minutos habían logrado una remontada parcial, y que terminó por dejarles una gira por Estados Unidos con un triunfo ante los norteamericanos el fin de semana pasado y un empate con México este martes.

Raúl Jiménez pone el primer gol para México

Únicamente con Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Marcel Ruiz como elementos que jugaron de titulares ambos partidos, fue el primero quien le dio la ventaja a México, con el tanto conseguido antes de jugarse la primera media hora del cotejo.

Cumplidos 22 minutos de partido, Rodrigo Huescas generó una sección por banda derecha en la que con tiempo y espacio pudo colocar un servicio al área rival, para que Raúl Jiménez concretara un remate de cabeza que abrió el marcador ante la pasiva marca de los coreanos en su propia área.

Con 65 minutos de partido y tras una posesión prolongada del cuadro coreano, un balón rebotado hacia banda izquierda dejó a Heung-Min Son con tiempo y espacio para un remate de zurda con el que igualó el juego.

Ante tal escenario, el equipo asiático creció en el partido al punto de lograr la remontada diez minutos después y ahora con un derechazo de Oh Hyeon-Gyu, ante el desconcierto defensivo que vivió México tras el empate y posteriormente la desventaja parcial, acompañada por el cambio radical en el 11 del esquema inicial del Vasco.

Santiago Giménez rescató el empate

Con México decidido a buscar la paridad pero sin acciones coordinadas para lograrlo, fue un remate de Santiago Giménez al 93’ el que logró el empate final con una definición al segundo poste de Corea del Sur, imposible de atajar para el arquero rival, con lo que se terminó por sellar el empate entre ambos combinados.

Sin victorias ante Japón y Corea del Sur, México concluyó el mes de septiembre con par de empates y ahora por delante partidos ante Colombia y Ecuador en la próxima fecha internacional de octubre, a realizarse en los días 11 y 14, nuevamente de preparación rumbo a la justa del 2026 y con rivales ya confirmados para el Mundial 2026.