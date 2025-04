MC, Laynez y la servidumbre de Morena: Víctor Sánchez Baños (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril.

· Ni en los peores momentos de Dante

· Quintacolumnistas contra la oposición

· PAN, aniquilado; su objetivo es el PRI

· Jalisco y NL, están abandonados

· Adán ofendido con Morena por Yunes

· Factor de visión contra Andy y Alcalde

· Pese aranceles, Mazda crece en Mx

· Carlota, reflejo de un sistema fallido

· BBVA cifra récord en sostenibilidad

Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza.

Alfred Tennyson (1809-1892) Poeta inglés.

Por Víctor Sánchez Baños

De penita ajena Movimiento Ciudadano. Por una parte, pierde sistemáticamente simpatizantes que logró en las elecciones del 2018, con el sonsonete de Yuawi López, de los naranjas.

No puedes tomarle el pelo al electorado siempre. Quizá logres un llamado propagandístico que no puede durar toda la vida si, como partido político, no tienes ninguna ideología, ni propuestas sociales para mejorar al país. Lo peor, es si te mantienes como un esquirol opositor.

Si bien la amistad entre el fundados de MC, Dante Delgado, con Andrés López, data desde finales del siglo pasado, esto le ha dado el dinero suficiente para mantenerse como partido político y, en las últimas elecciones, como la cuarta fuerza, atrás de Morena, PAN y PRI.

Las traiciones de los naranjas se acentuaron con la salida, de hecho, del liderazgo de Dante y la asunción de Jorge Máynez; si aquel que en un mitin en Monterrey se cayó una mampara y salió huyendo empujando a una mujer, Lorenia Canavati, quien fue candidata de ese partido para alcaldía de San Pedro Garza García.

Jorgito, nunca ha dejado de servir a Morena y en los debates presidenciales, donde disputó ideas con Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, siempre defendió a Morena.

La última jugada de MC, fue su voto al lado de Morena, PVEM y PT, en contra la transparencia y permitir que el gobierno tome el control de todos los datos personales de 130 millones de mexicanos. Control y autoritarismo.

Ahí es donde está el corazón de los mandamases de MC. No está en los intereses de la sociedad, sino en los intereses de quienes reciben favores y canonjías del gobierno.

Otra traición de los naranjas.

Como observación: en Jalisco, no pueden salir de la crisis por el caso de Teuchitlán, en los campos de exterminio y en Nuevo León, el gober fosfo fosfo, Samuel García, y su trivialidad, deja perder una entidad que es motor empresarial del país.

Ahí están los resultados.

PODEROSOS CABALLEROS

YUNES: La falta de profilaxis política, el jefe del rebaño de Morena en el Senado, Adán López, actúa con las hormonas en las decisiones políticas del su partido. Se siente que está hecho a mano y que desde Palacio Nacional soportarían sus abusos y señales negativas para la militancia guinda. Resulta que Miguel Ángel Yunes se convirtió en la manzana de la discordia entre los guindas. Luisa María Alcalde y Andy López decidieron rechazar la afiliación del expanista y expriista, Miguel Ángel Yunes. El motivo es el malestar que ha causado entre los morenistas “químicamente” puros. No lo asesoran para observar las señales desde Palenque, Chiapas, ni mucho menos las de Palacio Nacional. Si bien aceptaron a Alejandro Murat, que está peleado con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no sería por mucho tiempo. Yunes, es un caso claro de traiciones y, como diría Julio César: amo la traición, pero odio al traidor. Un asunto de principios y finales. Por el momento, en Morena, no todo es miel sobre yogurt. Adán, esta estirando al máximo la liga.

MAZDA: La automotriz japonesa Mazda, liderada por Miguel Barbeyto, apostará su estrategia este año a preservar su participación de mercado de 6.7% en México luego de haber crecido 31% durante 2024, con lo que triplica la tasa de crecimiento doméstica de la industria. Esta arrancó en 2025 con un crecimiento de 24% en enero a tasa anual.

ESTADO POR ESTADO

EDOMEX: La mayoría de los usuarios de redes sociales, conoce el caso de Carlota “N”, una mujer de 72 años de edad, se apersonó a su casa para exigir a un grupo de jóvenes de un sindicato, les entregara la casa que se habían apoderado; invadido, pues. Al negarse a entregar la vivienda en Chalco, obviamente, los delincuentes fueron atacados a balamos por la mujer y uno de sus hijos. Esto nos lleva a varias reflexiones. 1.- Esta es la desesperación de una mujer que fue despojada de su propiedad y pidió ayuda a la policía municipal y se la negaron, pese a presentar escrituras y documento de la posesión. 2.- Ante un sistema judicial y policíaco, corrupto e ineficaz, la única salida que encontró la mujer fue defender su propiedad con sus propias manos. 3.- ¿Es legítima la defensa de sus propiedades? 4.- En el Edomex, donde gobierna la morenista Delfina Gómez, la invasión de casas y terrenos es común, con el contubernio de autoridades municipales y estatales. 5.- ¿Qué salida tenía Carlota? ¿Esperar a que la justicia le haga justicia? ¿Con políticos como jueces y magistrados, qué van a hacer las víctimas de despojos de sus propiedades? 6.- Carlota actuó fuera de la ley, lo que es reprobable, pero los usurpadores también. 7.- La propiedad privada debe ser cuidada por el gobierno, de grupos de delincuencia organizada. Aunque una casa o un terreno esté vacío, debe cuidarlo el Estado.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), BBVA: En materia de financiamiento sostenible, al cierre de 2024, BBVA México, que lidera Carlos Torres Villa, movilizó 325 mil millones de pesos en operaciones vinculadas a la sostenibilidad, coadyuvando en los planes de desarrollo de la industria automotriz, el sector hipotecario, las pymes, los emprendedores y el gobierno. Lo anterior representa un crecimiento de 58% con respecto al 2023, en el que se colocaron 207 mil millones de pesos en créditos con enfoque sostenible.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

