“Matar a miembros de los cárteles de la droga es el mejor uso que se puede hacer de las fuerzas armadas”: Vance (20:25 h)

Estados Unidos, 6 de septiembre. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó en redes sociales que matar a miembros de los cárteles de la droga es el mayor y mejor uso que se puede hacer de las fuerzas armadas estadounidenses.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, apuntó en su cuenta de X.

Vance también criticó en su mensaje las decisiones de Gobiernos demócratas sobre el uso de las fuerzas militares, al asegurar que enviaban a sus hijos a “morir a Rusia”, mientras que las Administraciones republicanas protegen “realmente a nuestra gente de la escoria de la tierra”.

Las declaraciones de Vance sobre los cárteles de la droga ocurren un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, oficializara viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

