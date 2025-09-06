Concluye Festival Estatal de Arte y Cultura Cecyteo 2025 (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. En un ambiente de alegría y sana competencia concluyó el Festival Estatal de Arte y Cultura Cecyteo 2025, que reunió a más de 300 alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, provenientes de distintos municipios de la entidad.

Durante 2 días de competencia se definió a quienes representarán a Oaxaca en la fase nacional que se celebrará en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit; en las disciplinas de banda de guerra, declamación, poesía, cuento corto, oratoria, pintura, dibujo, fotografía, ajedrez, canto y danza.

La directora general de esta institución educativa, Blanca Martínez Guzmán felicitó a todas y todos los participantes, así como a las ganadoras y ganadores; les expuso que su triunfo es producto de su esfuerzo, disciplina, dedicación y constancia.

Los primeros lugares fueron: en banda de guerra, el plantel 18 Tehuantepec; en fotografía, Abbi Andrea García del plantel 05 Etla y en la categoría de ajedrez, Luis Felipe Xolo Pérez del plantel 09 Valle Nacional.

En dibujo, Beatriz Adriana Peguero del plantel de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) 46 Colonia Cuauhtémoc; en pintura, Fernanda Montserrat Martínez Jiménez del plantel 03 Ixtlán del Cecyteo; y en oratoria y cuento corto ganó Evelyn Rosario Barrios Blas del plantel 11 María Lombardo de Cecyteo.

En declamación se premió a Kenia Rubí García Cruz del Emsad 23 Cabecera Nueva; y en poesía a Fernando Santiago Santiago del Emsad 73 San Miguel Mixtepec; en canto se reconoció a Jesús Maldonado Vásquez del Plantel 12 Jamiltepec de Cecyteo y en danza se distinguió al plantel 15 Jicayán.

Esta jornada tuvo como sedes el Parque Juárez El Llano, la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO), la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza de Juárez” y el Teatro Juárez.

