Martes 13: Ni te cases ni te embarques; origen de esta frase popular de mala suerte (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Considerado como un día de mala fortuna en diversas culturas de todo el mundo, el origen de la creencia que cree los martes 13 como de mala suerte no está claro, sin embargo, no por ello sus posibles orígenes son menos interesantes.

En realidad, el origen de esta creencia puede explicarse desde la unión de dos supersticiones; la primera de ellas la que gira en torno al día martes, y la segunda que recae sobre el número 13.

De este modo el martes 13 tiene mala fama desde tiempos inmemoriales y parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas.

Pese a las connotaciones negativas o de mala fortuna que se le dan a este día, se debe tener claro que no existen fundamentos científicos que respalden estas creencias, por lo cual se debe tener muy claro que sólo se trata de un mito.

Se cree que la combinación de ambas supersticiones, tal vez se dio por primera vez, o por vez definitiva, el martes 13 de abril de 1453, cuando se cree tuvo lugar la caída del Imperio Romano en Constantinopla durante la Cuarta Cruzada.

“Ni te cases ni te embarques”

Es tan fuerte la creencia de la “mala suerte” de este día que incluso un famoso y viejo refrán señala que “en martes 13 ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, en clara advertencia de que en este día cosas terribles pueden pasar.

La fobia por el número 13 es tanta y se ha ligado a cientos de desgracias a lo largo de la historia que muchos aeropuertos, edificios y hoteles evitan numerar pisos, elevadores y puertas con este número.

Incluso el miedo por este día llega a ser tal que incluso existen fobias que designan el miedo a este día usando las palabras “triscaidecafobia” para definir el temor al número 13 y el término “trezidavomartiofobia” para el miedo a los martes 13.

Buena suerte para algunos

Pese a la creencia popular de ser un día de mala fortuna, existe mucha gente que lo considera al revés, como un día de buena suerte, e incluso durante este día muchos apuestan por dicha cifra en los juegos de azar.

Tendencia en redes sociales

Curiosamente desde la noche de este 12 de octubre, cientos de usuarios de redes sociales volvieron tendencia al “martes 13”, esto debido a que será el primer “día de mala suerte” que se presenta durante este 2020 por lo que los temores están encendidos.

Y no es para nada descabellado si se considera que en este año prácticamente hemos vivido de todo: epidemias, terremotos, huracanes, plagas, ovnis, erupciones volcánicas y eso que aún no termina el año, por ello no es de extrañar que más de un internautas ya esté preparado con diversos amuletos para protegerse de la mala fortuna.

Orígenes y referencias del martes 13

Pero regresemos a los que nos compete, ¿por qué el martes 13 es considerado de mala suerte? Este día es considerado como de mala suerte por diversas creencias y connotaciones tanto religiosas, como históricas y míticas.

Como ya lo mencionamos una de las principales teorías en torno a la mala suerte de los martes 13 hace referencia a la caída del Imperio Romano en Constantinopla, la cual presuntamente ocurrió un martes 13 del año de 1453. En dicho día se produjo un eclipse lunar y un fuerte temporal evitó que el imperio recibiese apoyo lo que reforzó la creencia que ha subsistido hasta nuestros días.

De igual forma en la antigüedad Marte fue el Dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia.

Cabalistico 13

En tanto el número 13, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio ya que en la Última Cena de Jesucristo, 13 fueron los comensales tras la cual Jesus fue torturado y crucificado; incluso en el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia.

Según la tradición nórdica, Loki, el espíritu del mal, se convirtió en invitado 13 en una cena de dioses y, de acuerdo con la Kabbalah judío, eran 13 los espíritus malignos.

Para los egipcios, la fase 13 en el ciclo de la vida era la muerte. Mientras que en el Tarot la carta número 13 es la muerte, aunque en realidad su significado es el del cambio.

Es importante resaltar que para otros países, como los anglosajones, la fecha de mala suerte no es en martes sino en viernes 13, mientras que para la cultura española, griega y la de diversos países hipanos como Cuba, Colombia, Uruguay, Argentina, Venezuela, México y Chile, es en martes.

Un dato que ha ayudado a darle continuidad a esta creencias refiere que justamente ha sido viernes el día de la semana en que más veces ha caído el día 13.

Cinta “Viernes 13” ayudó a reforzar las creencias

Cabe señalar que tanto el martes como el viernes 13 son considerados una fecha funesta la cual se reforzó en la cultura popular gracias a la película de terror Friday the 13th, estrenada en 1980, que narraba la historia de un grupo de adolescentes que morían a manos de un asesino desconocido llamado Jason Voorhees.

Fue tal el éxito de la película en taquilla que se creó una saga de la cual se han estrenado, hasta ahora doce producciones, un show de tv, novelas, cómics y tres videojuegos.

Ahora que ya sabes todos estos datos solo tú sabes en qué creer o no, aunque por cualquier cosa será mejor que hagas caso de aquel famoso refrán y mejor “ni de tu casa te apartes”.

