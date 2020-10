Posponen en San Lázaro comparecencia de funcionarios del sector Salud (12:50 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Luego de los reclamos de ayer en el Senado contra el subsecretario Hugo López-Gatell, que cayeron en agresiones verbales, la comparecencia para este martes de funcionarios del sector Salud fue pospuesta para el 22 de octubre, informó esta mañana el líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

“Por acuerdo de la Jucopo se pospone la comparecencia de los funcionarios del sector salud para el jueves 22 de octubre. Firmaremos todos los grupos parlamentarios un acuerdo de civilidad para que las sesiones se conduzcan con respeto”, tuiteó el líder de los legisladores federales de Morena en San Lázaro.

Hoy comparecerían ante el Pleno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, así como el director general Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por ese motivo, de última hora se determinó subir diversas reformas para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Con ello, cualquier persona que llegue al Ministerio Público (MP) bajo la acusación de delitos como desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales, entre otros, enfrentarán su proceso en la cárcel.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cynthia López, consideró lamentable que la Jucopo se preste a agendar comparecencia de contentillo.

“Me parece muy preocupante el cambio de las comparecencias que ya estaban agendadas, no deben de estar a contentillo de civilidad política porque el tema de salud es de los más preocupantes para todos los mexicanos.

“Tenemos muchas demandas, preguntas, reclamos, pero los funcionarios de Salud están de ‘mírame y no me toques’, y es lamentable que la Jucopo se preste a esto porque no quieren que les hagamos preguntas a los funcionarios”, refirió la legisladora.

La Razón

Compartir