Mantiene Protección Civil coordinación con autoridades de San José Chiapas, Teopoxco ante desgajamiento de tierra (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el desgajamiento de tierra registrado en la localidad San José Chiapas de Santa María Teopoxco afectó a viviendas; sin embargo, no se reportan personas lesionadas.

Ante el movimiento de ladera, provocado por las recientes lluvias, elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con autoridades locales y estatales, realizaron una inspección en la zona para evaluar los daños y brindar el apoyo correspondiente a las familias afectadas.

La CEPCyGR mantiene comunicación permanente con el ayuntamiento a fin de dar seguimiento al caso y coordinar las acciones preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de la población.

