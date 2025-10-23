Mantiene Protección Civil coordinación con autoridades de San José Chiapas, Teopoxco ante desgajamiento de tierra (17:00 h)

2025/10/23  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 23 de octubre.  La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el desgajamiento de tierra registrado en la localidad San José Chiapas de Santa María Teopoxco afectó a viviendas; sin embargo, no se reportan personas lesionadas.

Ante el movimiento de ladera, provocado por las recientes lluvias, elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con autoridades locales y estatales, realizaron una inspección en la zona para evaluar los daños y brindar el apoyo correspondiente a las familias afectadas.

La CEPCyGR mantiene comunicación permanente con el ayuntamiento a fin de dar seguimiento al caso y coordinar las acciones preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de la población.

 

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump (17:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este jueves que México...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: