Mañana llegan las almas de las mascotas (22:05 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. El Día de Muertos es una tradición mexicana que honra a los seres queridos que han partido. Además de rendir homenaje a familiares, muchas personas también colocan ofrendas para sus mascotas fallecidas. Según la tradición, las almas de los animales regresan para visitar a sus familias, por lo que se les dedica un altar especial.

Las almas de los animales regresan para visitar a sus familias, por lo que se les dedica un altar especial.

¿Cuándo se coloca la ofrenda para las mascotas?

La tradición establece que la ofrenda para las mascotas se coloca el 27 de octubre, independientemente del tipo de animal. Este día se dedica a honrar a los animales de compañía que han partido. Se cree que, al igual que los seres humanos, las almas de los perros, gatos y otros animales regresan para visitar a sus familias. La ofrenda se convierte en una forma de agradecer la lealtad y amor de las mascotas a lo largo de su vida.

La tradición establece que la ofrenda para las mascotas se coloca el 27 de octubre. / Google Gemini

¿Qué elementos debe llevar la ofrenda para las mascotas?

La ofrenda para las mascotas incluye elementos similares a los altares tradicionales, adaptados para honrar a los animales. Entre los elementos comunes se encuentran:

Fotografía de la mascota

Croquetas o comida favorita que disfrutaba en vida

Juguetes

Mantel blanco

Sal

Agua

Velas y veladoras

Calaveritas de azúcar

Copal e incienso

Flores de cempasúchil

Pan de muerto

Papel picado

Estos elementos ayudan a guiar a las almas de las mascotas de regreso a casa y a recordar su amor y compañía.

La ofrenda para las mascotas incluye elementos similares a los altares tradicionales. / Google Gemini

Calendario de colocación de ofrendas:

El calendario tradicional para colocar las ofrendas del Día de Muertos es el siguiente:

27 de octubre: Ofrenda para las mascotas

28 de octubre: Ofrenda para aquellos que murieron de forma trágica (accidentes)

29 de octubre: Ofrenda para aquellos que murieron ahogados

30 de octubre: Ofrenda para las almas olvidadas o sin familia, y para aquellas que se quedaron en el purgatorio

31 de octubre: Ofrenda para aquellos niños que murieron sin ser bautizados

1 de noviembre: Ofrenda para los niños (Día de Todos los Santos)

2 de noviembre: Ofrenda para los adultos (Día de los Fieles Difuntos)

Este calendario ayuda a organizar las ofrendas y a rendir homenaje a cada ser querido en su día correspondiente.

Colocar una ofrenda para las mascotas es una hermosa manera de recordar y honrar a las mascotas. / Google Gemini

Colocar una ofrenda para las mascotas es una hermosa manera de recordar y honrar a esos miembros peludos de la familia que nos brindaron amor y compañía. El 27 de octubre es el día ideal para rendirles homenaje y mantener viva su memoria en el Día de Muerto

